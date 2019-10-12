【英國脫歐】歐盟同意與英國進行密集式談判

歐盟同意未來數日與英國進行密集式談判，這意味着雙方在步談判進入新階段，達成協議的前景也變得較之前樂觀。對於是否能達成脫歐協議，英首相約翰遜表示，仍有一段路要走。

英國脱歐事務大臣柏建熙與歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶於10月11日會面。（Reuters）

英國脱歐事務大臣柏建熙（Stephen Barclay）10月11日與歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）進行磋商，雙方形容會談具有建設性。隨後，歐盟同意於未來數日與英國進行密集式談判。

事件發生在10日愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）與約翰遜會面、雙方在漫長的會面後都同意看到「達成協議的途徑」之後。之前英國擺出各不相讓的姿態，談判似乎有邁向破裂之勢，然而約翰遜與瓦拉德卡的會面象徵談判的調子出現戲劇性的、正面的變化。

目前，英國定於10月31日脫歐的期限愈發接近，17至18日舉行的歐盟峰會被認為是雙方在期限前達成脫歐協議的最後機會。

英國廣播公司（BBC）報道，約翰遜11日表示，目前還沒有一個「已完成的協議」，「我們現在能做的最好事情，就是讓我們的談判繼續。」 同時，約翰遜又指，要與歐盟達成脫歐協議，仍有一段路要走。