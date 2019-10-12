颱風「海貝思」將登陸日本　逾200國際航班取消

日本氣象廳官員10月11日指颱風「海貝思」（Typhoon Hagibis）堪比61年前導致逾1200人罹難的颱風艾達（Typhoon Ida）。「海貝思」造成的惡劣天氣，已導致1人死亡、5人受傷，包括一名3歲男童。 颱風不僅影響海陸空交通，逾200國際航班取消，機場一度停電。當地民眾更擔心生活受影響，包括千葉縣在內的地方已有建築物受破壞，一些住戶亦備受停電困擾。民眾趁機外出搶購防風物資及麵包等貨品，有便利店及超市貨架被搶購一空。

海貝思吹襲日本：市原10月12日有電線桿倒塌，還有房屋和汽車損毀。（Reuters）

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法國媒體引述市原市消防局發言人弘紀彌四郎指出，當局在一部倒塌的小型貨車中救出一名49歲男子，他送院搶救後證實不治。

氣象廳指出，它正在以每小時162公里的最高持續風速（Maximum sustained wind）向西北部進發，料在12日稍後時間在東京附近登陸，然後再向東移動到外海。它下午至夜晚接近關東和東海地區。東京的雨量可達80厘米。

氣象廳預估12日傍晚到13日傍晚的24小時降雨量：北陸300至400毫米、東北與關東甲信200至300毫米、伊豆群島與東海地區100至200毫米、近畿100至150毫米。

從12日至14日天為止，由西日本到東北地方的廣泛範圍地區將出現大雨，尤其是關東與東海一帶地區雨勢或將強勁，可能會有創紀錄的雨量。

氣象廳預測海貝思猛烈的程度相當於1958年的颱風艾達。它當時肆虐伊豆半島、關東地區，造成河流泛濫以及山泥傾瀉災害。

民眾搜購食物及必需品

日本政府呼籲民眾不能對颱風掉以輕心的宣傳奏效，讓防風物品變得暢銷。東京都豐洲的一家商店原有300至400卷膠紙存貨，但11日天被搶購一空。

同日便利店的麵包和便當食品都成為首都圈及關東地區被搶購一空的貨品。有便利店決定12日起暫時停業。

主要在首都圈的多家超市、百貨公司或超商連鎖店宣布12日臨時停業。

位於東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、靜岡、愛知、岐阜等8都縣124家伊藤洋華堂門市12日暫時停業。

丸越在東京、神奈川、埼玉、千葉、櫪木、茨城的298店面12日全面停業。

位於關東地區阪急阪神百貨店、SOGO西武百貨店、松屋、東急百貨店、東武百貨店、小田急百貨店的眾多分店，會在12日暫時停業。

大部分在東京、大阪及名古屋執飛的全日空（All Nippon Airways）及日本航空（Japan Airlines）內陸及國際航已停飛。日本東海旅客鐵路公司（簡稱「JR東海」，Central Japan Railway Company ）將12日往東京及名古屋的較早班次的列車取消。除了交通，當地遊樂設施亦受影響，東京迪士尼樂園12日暫停營業。