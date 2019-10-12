萊特希澤故意提12月推進對華3000億商品徵税　特朗普留懸念

美國兩位首席談判代表在現場回應中方訴求，財長姆努欽（Steven Mnuchin）先說道，10月15日對華2,500億美元商品加徵税額的計劃已擱置，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）則強調，12月的徵税計劃未停。

美國總統特朗普（Donald Trump）10月11日在白宮橢圓形辦公室對媒體介紹美中貿易談判第一階段成果稱：「我們已經在知識產權、金融服務方面達成協議。還有對於農民來說，一筆重大的交易，（中國答應）將購買價值約400億至500億美元的（美國）農產品。」

兩位在場的美方代表均發聲。對華鴿派姆努欽率先表態，美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）消息稱，姆努欽說，按照特朗普的意思，10月15日抬高對華2,500億美元商品關税稅率、從25%到30%的計劃暫取消。

而《華爾街日報》消息稱，萊特希澤提道，12月15日徵税的計劃尚未擱置。

特朗普對萊特希澤的話未置可否，留下懸念。

美方計劃將在當天對華徵新税3,000億美元商品裏的另一半。美國貿易代表辦公室（USTR）網站8月16日發布的12月15日對中國徵税List-4B產品清單，按照2018年同比價格估值，CNBC和《華爾街日報》刊文估值得出將徵税額是1,560億美元；彭博社估值近似，為1,600億美元。 這批商品主要為電子產品、服裝、日用消費品等。而對List-4A清單上的中國產品徵税，已從9月1日起執行。

反應最強烈的是股市。CNBC消息稱，美國主要股指均在特朗普宣布美中達成「實質性第一階段協議」的時刻，達到開盤峰值水平。其中，納斯達克上漲1.34%，標普500上漲1.09%，道瓊斯指數上漲1.21%。不過，CNBC消息還稱，在聽到總統仍未關閉12月15日的徵税計劃時，股指漲勢有所收斂。

有專家和西方媒體表示遺憾。特朗普政府顧問、美國企業協會（American Enterprise Institute）貿易專家西澤斯（Derek Scissors）對《華爾街日報》說：「如果這些（特朗普提道的共識）就是全部成果，我們早在一年、甚至更久前，就能實現。」

歐洲媒體如德國之聲、英國廣播公司（BBC）亦認為，此次階段性共識，中方的讓步相對較小，基本上是重新包裝了在多輪談判期間做出的已有承諾。

《華爾街日報》進一步稱，首次公布階段性共識，是對北京利好。萊特希澤和劉鶴曾達成一致見解，美中所談全部議題內容裏，40%訴求立即能夠解決，還有40%可以接着談。文章認為，分階段談判，一直是北京的建議。而特朗普曾說，「要完整的協議」，而非一份有侷限的協議。

此外，習近平託付中國副總理劉鶴在現場交給特朗普的信裏提道：「我高度重視總統先生在農產品問題上的關切，近期中方有關企業已加快採購大豆、豬肉等美國農產品。」但《華爾街日報》文章對中國新華社官方公告裏，再次隻字未提採購美國農產品的具體事宜，表示關切。

中國《人民日報》發佈署名「鐘聲」社論強調指出，取消全部加徵關税，讓貿易戰真正停止，努力實現貿易平衡才是解決問題之道。文章還稱，關鍵在於美方願不願意同中國一起朝前走。而新華社社交媒體公眾號「陶然筆記」則提醒稱，談判與爭論並存將成常態，我們應當習以為常，越快越好。