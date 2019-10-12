【圖輯】中美談判細節插曲披露：午休取消　美方提議叫外賣

據稱，談判取得進展的背後是雙方代表的爭分奪秒，10月10日談了將近9個小時，午餐休息被取消，美方提議叫外賣，邊吃漢堡邊談判。

中國官媒對進展保持平常心

北京時間10月12日，中國官媒《經濟日報》微信公眾號「陶然筆記」發文稱，結合中美剛剛結束的第13輪經貿磋商前後發生的各種情況判斷，單純用積極樂觀或者消極悲觀，都不足以描述目前的複雜局面。

陶然筆記認為，本輪磋商在雙方務實行動下在向前推進，但是要把這種勢頭保持下去，仍然非常考驗雙方的智慧和耐心。

文章稱，中美本輪貿易談判有進展，但也不必過於樂觀。從消息內容看，雙方在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展，這樣的進展，在過去多輪磋商中是不多見的。

不過，磋商在朝着解決問題的方向推進，但局勢依然複雜。一方面，美方對華加徵關税尚未取消，中方反制措施也依然在實施。中美經貿摩擦的對峙局面沒有徹底改觀。另一方面，美方一些人並沒有放棄極限施壓的手段。

陶然筆記認為，「打打談談，邊打邊談」，可能成為常態，中國需要儘快適應這種常態。

中國新華社對此持有類似的觀點。北京時間12日，新華社發表時評稱，日漸適應以平常心看待中美經貿關係的起伏變化。剛剛的一輪中美經貿高級別磋商取得進展，但後續許多問題依然充滿不確定性，要始終保持足夠的耐心和戰略定力。

談判取得進展的背後

陶然筆記的報道稱，10月10日當天正式磋商開始前，原計劃有20分鐘的雙方牽頭人小範圍會晤，分上下午兩場，中午安排了午餐休息。

不過，網上傳出的消息顯示，10日的磋商從上午9點開始，談了將近9個小時。其中只有僅僅兩次5分鐘的休息。

另據陶然筆記了解，10日的牽頭人小範圍會晤談了1小時20分鐘。

在談判地點美國貿易代表辦公室（USTR）大樓外蹲守的外媒記者未見中方代表團中午離開，倒是看見了送進談判現場的漢堡外賣。

據說這是美方的提議——既然時間緊，不如中午就叫點外賣，抓緊時間繼續。還是老樣子，邊吃邊談。

插曲：巧遇萊特希澤生日

11日這天，也有一個小插曲。

有現場蹲守的記者稱，11日是美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）72歲生日，上午中方代表團抵達時，中國國務院副總理劉鶴祝他生日快樂。

萊特希澤很高興地表示感謝，拉着劉鶴和美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin），對現場的媒體揮手致意，說了一句「Birthday Wave」。