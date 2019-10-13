特朗普敗訴　聯邦法院裁定其必須上交財務記錄

美國一家聯邦上訴法院10月11日裁定，美國總統特朗普（Donald Trump）必須將財務記錄交予眾議院，這意味着特朗普此前提出要求不公開財務記錄的訴求宣告敗訴。

據美聯社10月11日報道，哥倫比亞特區巡迴上訴法院說，為特朗普提供會計服務的Mazars USA會計事務所必須向議員們提交相關材料。此前，國會議員曾向該事務所發出傳票，要求提供特朗普的財務記錄。

報道稱，特朗普希望法院阻止該事務所提交他的財務記錄。他目前還可以向最高法院提出上訴。

一直在為獲取特朗普財務記錄努力的眾議院監督和改革委員會主席卡明斯（Elijah Cummings）要求特朗普立即履行判決結果。卡明斯在一份聲明中說：「經過幾個月的拖延，現在是總統停止阻撓Mazars USA會計事務所履行本委員會合法傳票的時候了。」

報道稱，該委員會於今年4月份向Mazars USA會計事務所發出傳票，要求提供從2011年至2018年的相關文件，包括總統財務狀況和潛在利益衝突的報告。

上訴法院以2比1的結果駁回了特朗普的訴求。

法官寫道：「與總統的看法相反，根據眾議院規則和憲法，該委員會擁有發出傳票的權力，而Mazars USA會計事務所必須服從要求。」

4月，特朗普提出訴訟，希望阻止國會獲取他的財務記錄。據英國路透社此前報道稱，該項訴訟尋求阻止美國眾議院監管委員會主席向特朗普發出傳票、要求提供特朗普個人和企業的財務信息；起訴書宣稱，民主黨向特朗普發動了「全面政治戰」，而傳票是他們的「特別武器」。

監管委員會的傳票要求調取Mazars USA 8年來的相關文件，幫助其調查特朗普是否出於可能的不當目的，虛報或低報財務數據。特朗普長期通過這家公司準備財務報告。

卡明斯向總統的會計師發出傳票，此前特朗普的前律師科恩（Michael Cohen）2月在國會聽證會表示，特朗普謊報個人淨資產。