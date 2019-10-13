【英國脫歐】英媒：約翰遜急切期望達成脫歐協議

歐盟同意未來數日與英國進行密集式談判，尋求在10月底限期前達成脫歐協議。英國媒體報道，首相約翰遜10月14日會與歐盟領袖會晤，並急切期望達成脫歐協議。

《星期日泰晤士報》（Sunday Times）引述一名熟悉對話的消息人士報道，約翰遜（Boris Johnson）10月14日前會與德國總理默克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），以及歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）會面，討論北愛爾蘭問題，並敦促他們支持協議。

《星期日泰晤士報》指出，首相約翰遜急切期望達成脫歐協議。（Getty Images）

路透引述英國首相府消息人士稱，英國與歐盟達成最終脫歐協議仍有很長距離，而未來幾日為能否達成協議的關鍵。

英國廣播公司（BBC）報道，約翰遜11日表示，目前還沒有一個「已完成的協議」，「我們現在能做的最好事情，就是讓我們的談判繼續。」 同時，約翰遜又指，要與歐盟達成脫歐協議，仍有一段路要走。

目前，英國定於10月31日脫歐的期限愈發接近，17至18日舉行的歐盟峰會被認為是雙方在期限前達成脫歐協議的最後機會。《星期日泰晤士報》指出，約翰遜急切期望達成脫歐協議，並引述歐盟消息人士指出，雙方有一半機會在歐盟峰會達成協議。