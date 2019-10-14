日本將召集中國IT巨頭參加聽證會　審查用戶資料使用情況

日本自民黨將邀請百度、阿里巴巴和騰訊的高層出席聽證會，以審查幾家公司對用戶個人資訊的收集和使用情況。同時日本正在考慮制定政策，以保護日本消費者和本土企業的資訊安全。

據《日本經濟新聞》10月14日報道，針對中國IT企業的數據利用情況，作為日本執政黨的自民黨將召集百度、阿里巴巴以及騰訊中國三大IT巨頭的高層出席聽證會，商討應對方案。

報道稱，中國IT企業目前正在推進在日業務，因此出現對這些企業佔有日本用戶數據的擔憂。預計自民黨首要任務是儘快掌握這些中國IT企業的在日業務狀態，並預測對日本企業產生的影響。同時，也反映出日本管控IT巨頭的政策。

百度、阿里巴巴以及騰訊並稱「BAT」。在日本，BAT的用戶雖然少於Google、蘋果、Facebook、亞馬遜組成的「GAFA」企業，但今後用戶可能持續增長。

自民黨競爭政策調查會會長伊藤達也將召集中國IT巨頭參加聽證會，背景就是BAT和GAFA等IT巨頭容易獨佔數據，擁有巨大的市場影響力。調查會在3月時已經要求GAFA的日本公司高層參加聽證會，隨後推動制定《數碼平台提供者交易透明法（暫定）》。

報道稱，BAT與中國政府關係緊密，一旦開始收集大量數據，將可能導致全球數據利用以及新商業的創立由中國主導。此外，未考慮到基本人權和個人情報保護的數據收集以及利用活動也值得警惕。

報道還稱，除了競爭政策調查會以外，自民黨還在推動其他加強應對中國的策略。3月，自民黨規則形成戰略議員聯盟提議，應設立經濟領域、外交以及安全保障指導部。

基於這一提議，日本政府將在國家安全保障局中設置專門針對經濟領域的部門。報道指出，中美在5G等高科技領域競爭加劇，如今經濟與安全保障已密不可分。