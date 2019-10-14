韓媒評習近平訪印：中方對印策略轉向懷柔

中國國家主席習近平訪問印度於10月12日與印度總理莫迪（Narendra Modi）於印度舉行非正式會談。採取非首都峰會模式，中印兩國首腦談及多個合作與分歧內容。

印度總理莫迪和中國國家主席習近平會上承諾合作反對「激進主義」和「恐怖主義」。習近平此次訪問是在有爭議的克什米爾地區周圍持續多日的緊張局勢之後抵訪的。

印度工信部發言人庫馬爾（Raveesh Kumar）稱讚，中印領導人會談見證富有成果的一天。

印度指與中國討論激進化與恐怖主義議題，但沒有點名克什米爾或新疆。

韓國《朝鮮日報》10月14日報道稱，中方已經改變了對印度的外交策略，在領土問題上從「強硬」轉向了「懷柔」。

報道稱，2017年的中印邊境對峙讓中印關係遇冷，在印度逐漸發展起來的今天，中印經濟合作是雙贏的選擇。中方與美國在長期貿易摩擦的過程中，需要積極拉攏新興經濟強國印度成為友軍，而印度也急需縮小對華貿易赤字的規模。

報道稱，在領土問題上，中方一改2017年的「強硬」路線，選擇支持巴基斯坦的這一「懷柔」策略，領土問題的分歧與衝突得以有效「弱化」。

習近平在與巴基斯坦總理伊姆蘭・汗（Imran Khan）10月9日的會晤中表示支持中國的盟友對克什米爾的「合法權利」。