【英國脫歐】歐盟成員國稱本周難達成協議　會談或持續至月底期限

英國脫歐前景未明，英國期待可在本周歐盟舉行峰會時達成協議，但歐盟有成員國認為，目前談判進展緩慢，很可能會持續至月底期限。

芬蘭總理林內表示看不到有可能歐盟與英國可在峰會前達成協議。（Getty Images）

英國脫歐限期於10月31日屆滿，英國9月通過法案要求首相若無法達成協議，必須在10月19日前向歐盟提出延期脫歐。歐盟將在本周的17、18日召開峰會，意味英國必須在峰會上達成協議。

然而歐盟各國對情況並不樂觀，芬蘭總理林內（Antti Rinne）14日表示，他看不到有可能，包括程序上或法律上，雙方能在歐盟峰會上達成協議。歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）在13日同樣表示，雙方仍有大量工作需要完成。

英國和歐盟雙方技術小組會談，自上周末持續到14日黃昏，愛爾蘭及北愛爾蘭之間的邊境安排的分歧仍然顯著。

西班牙外相達斯蒂斯（Alfonso Dastis）認為，會談可能持續到今個月底的脫歐限期。愛爾蘭副總理兼外長科文尼（Simon Coveney）則表示，英國脫歐協議最早可能在本周達成，但仍稱必需提供歐盟時間及空間。科文尼表示除非協議能完全解決歐盟在保護歐盟單一市場和關稅同盟的完整性方面的顧慮，否則巴尼耶不可能同意方案。