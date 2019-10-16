【一分鐘看世界】美國涉港法案、加泰版「和你塞」、韓流ANTI文化

早晨，今天是10月16日，星期三。 多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

美國涉港法案

美國眾議院通過《2019年香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019）。這次即將表決的版本較原初版本的措辭更為嚴厲和有更多細節。外間估計法案將獲得眾議院通過，但即使通過，未來仍要經過參議院審議，再由美國總統特朗普簽署作實。「加辣版」的法案到底有何特點？（按此閱讀更多）

示威者揮動美國國旗，促請通過《香港人權與民主法案》。（路透社）

加泰版「和你塞」

西班牙最高法院10月14日判處9名加泰羅尼亞獨派領袖監禁9年至13年，觸發大規模示威。示威者堵塞機場交通，逾百航班取消。防暴警察出動鎮壓，雙方爆發衝突，75人受傷。2017年，加泰舉行獨立公投，雖然未有成功脫離西班牙，但獨立運動至今未有平息，獨派領袖繼續主張和平爭取訴求……（按此閱讀更多）

西班牙最高法院重判加泰羅尼亞獨派領袖，觸發大規模示威。示威者堵塞機場交通抗議，逾百航班取消。（路透社）

韓流ANTI文化

韓國女團f(x)成員前雪莉自殺，警方在其家中發現疑似遺書，內容以日記形式寫成，最後一頁未有寫上日期。雪莉過去常遭網民惡評傷害，如今有網民發起「淨化搜索詞」行動，在韓國熱門搜尋網站Naver搜索「雪莉 我愛你」等關鍵詞，把正面的詞語推上熱搜榜。雪莉的死，讓韓國演藝圈的ANTI文化問題再度受到關注……（按此閱讀更多）

中美首階段協議

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）宣布，美中本周將舉行副部長通話，姆努欽與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）計劃下周與中國國務院副總理劉鶴通電話，然後舉行高級別的面對面談判。據指，中方要求事先確定協議內容的細節，再於11月的智利峰會由兩國元首簽署。究竟外界應該如何理解所謂的「首階段協議」？中美又為何選擇此時達成協議？（按此閱讀更多）

全球經濟放緩

國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）警告，貿易戰將導致全球經濟增長率下跌至3%，為近十年新低，但指如果撤銷關稅，經濟有望反彈。組織首席經濟師戈皮納特（Gita Gopinath）解釋，經濟增長疲弱是因為製造業活動和全球貿易急劇惡化，關稅增加，加上貿易政策不穩定因素損害投資和資本貨物需求……（按此閱讀更多）

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