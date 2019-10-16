美助理防長：關注香港示威者抗議策略　憂北京採取更強硬手段

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）周二（15日）表示，美國政府關注香港示威者所採用的部份策略，同時亦關注北京和香港特區政府在應對抗議活動上趨向採取更強硬的手段。

報道指，薛瑞福當日在華盛頓智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）就美中關係發表演講後，在問答環節中回應提問時發表有關言論。

薛瑞福表示，香港人要求中國尊重1984年《中英聯合聲明》所定的基本權利，美國政府「百分百」支持，但關注示威者採取的策略，如果個別情況成為問題，華府會將其指出。

薛瑞福稱，普遍而言，華府亦關注北京和港府應對合法活動上趨向採取更強硬的手段。他認為，香港警察和港府向來遵守法律，香港亦擁有良好司法制度；華府關注北京的高壓手段，以及如何扭曲一切，變成用來鎮壓的東西。

薛瑞福認為，整體趨勢令人擔憂，香港自治程度降低，北京影響愈來愈大，港府傾向採取高壓手段，侵蝕對香港人的承諾。

香港近期抗議的暴力程度有所上升，示威者使用愈來愈多的汽油彈，甚至是遙控爆炸裝置來攻擊警務人員，另外又針對中資背景的店鋪及銀行進行大肆破壞。特區政府近日實施禁蒙面法，以嘗試遏止日益嚴重的暴力示威。