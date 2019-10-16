中國同意上調國際郵費　白宮高官稱是特朗普的勝利

中國國家郵政局10月14日召開記者會，通報萬國郵政聯盟（UPU，簡稱萬國郵聯）第三次特別大會作出的國際小包終端費改革的決定，承諾中國將根據萬國郵聯2019年9月25日通過的一項協議，逐年增加向美國以及其他國家支付的國際小包終端費，2020年調漲27%，以後每年漲15％至17%，到2025年將總共漲164%。

美國政府抱怨中國的電商向美國用戶郵寄大量包裹，但支付的費用太少，導致美國郵政局在補貼中國的出口商。美國總統特朗普（Donald Trump）政府2018年10月17日宣布，將啟動退出萬國郵聯程序。

2019年9月24日至26日，萬國郵聯第三次特別大會在瑞士日內瓦舉行。大會一致通過了融合各方訴求的方案V，要求中國所屬第3組國家2020年終端費將上漲27%。美國宣布繼續留在萬國郵聯。

中國同意上漲郵費後，白宮貿易與經濟事務顧問納瓦羅立即給出看法。（VCG）

白宮貿易與經濟事務顧問納瓦羅（Peter Navarro）10月15日在美國《紐約時報》刊文稱，美國推動萬國郵政聯盟在郵資體系方面的全面改革，是一次「歷史性的勝利」。

納瓦羅說，依據萬國郵聯盟現有郵資體系，美國郵政每年被迫補貼主要來自中國的大量小型包裹，總金額約在5億美元左右。這種不合理體系有利中國，不利美國。特朗普因此決心，如果萬國郵政聯盟不能改革，就將退出該國際組織。

納瓦羅說，萬國郵政聯盟這次改革過程中，「顯而易見的一個敵對國家就是這種扭曲郵資體系的最大受益者中國。改革中，中國試圖霸凌一些國家，尤其是那些拿了中國大筆借款的非洲國家。對此，美國予以抵制，表明只有與實行民主制度的美國，而不是與某個極權國家合作才會有前途」。

納瓦羅還將美國推動萬國郵政聯盟改革的這次勝利，歸咎於所謂特朗普對美國國際外交的「指引」，因為特朗普團隊從一開始就制定出「明確和公平的主要目標」，提出「清晰的原則性要求」，毫不動搖，不達目的就退出萬國郵政聯盟。

納瓦羅還說，美國推動萬國郵政聯盟改革的這次勝利，將為美國推動改革其他「對美國不公」，「亟須變革」的國際組織，使之「適應21世紀的現實」，提供了一個「路線圖」。