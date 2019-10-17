北京會購買500億元美國農產品？　美媒：不確定因素多

美國媒體指，針對中國採購美國農產品的規模，美國總統特朗普（Donald Trump）的顧問團希望他提出200億美元的目標，但特朗普堅持要500億美元。報道稱，500億美元的規模遠超中國過去每年購買美國農產品的金額，最後會否成事的不確定因素多。

綜合媒體10月16日報道，據披露，針對中國採購美國農產品的規模，美國總統特朗普（Donald Trump）的顧問團希望他提出200億美元的目標，但特朗普堅持要500億美元。

《華爾街日報》10月16日報道，儘管中國承諾要購買更多美國農產品，但購買規模、時間框架和美國可能要給予什麼回報的問題依然存在。北京方面正在敦促美國放棄從12月15日起對價值1560億美元的中國消費品加徵15%新關税的計劃。

中國政府明白，對美國農產品的採購是與特朗普談判最有力的籌碼之一。特朗普希望取悦美國農戶，因為美國農戶是特朗普主要的支持者，而他們對中國的銷售大幅下滑。

10月11日，美國總統特朗普在白宮會見中國國務院副總理劉鶴時表示，中國將在「不到兩年的時間內」達到500億美元的採購規模。但中方尚未證實這一數字，中方聲明中也並未提到採購美國農產品的內容。

10月15日，中國外交部發言人耿爽對記者說，中國將加大對美國農產品的採購力度，但他沒有提供細節。

分析認為，中國可以在書面協議中附加條件，從而允許其採購規模低於美國預期，比如延長購買的時間框架。中國也可以堅持寫明美國商品的價格必須合理，即中國的採購要符合世界貿易組織（World Trade Organization）的規則。

《華爾街日報》披露，10月11日，在華盛頓與中國貿易談判代表團結束會面數小時後，特朗普在路易斯安那州（Louisiana）的一個競選集會上對人群說，他的顧問團希望他提出200億美元的購買目標就夠了。但他說：「不，要500億美元。」

分析稱，短期內阻礙中國購買美國農產品意願的因素可能是美國政府12月份上調關税的計劃，目前特朗普政府尚未做出決定。

據美國彭博社10月15日報道，北京已經為採購如此大規模的美國農產品設定了前提條件。不願具名的消息人士透露稱，中國官員願意開始採購更多的美國農產品，作為「第一階段」貿易協議的一部分，但是在目前的情況下，不太可能達到美國總統特朗普所宣揚的400億到500億美元的規模。

知情人士指出，中國對美國農產品徵收的報復性關税使得中國企業進口美國農產品更為昂貴。北京將不得不取消這些關税，以便更容易地購買價值多達500億美元的商品，但前提是美國做出回報，廢除對中國商品的關税。