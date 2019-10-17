【英國脫歐】歐盟領袖：協議有望周四獲得歐盟通過

英國脱歐協議談判進入關鍵時刻，歐盟領導人稱，脱歐協議10月17日有望獲得歐盟通過。

當地時間10月16日，歐洲理事會（歐盟最高決策機構）主席圖斯克（Donald Tusk）對媒體表示，英國脱歐協議有望在10月17日獲得歐盟批准。

圖斯克表示，17日關於英國脱歐協議問題一切都將揭曉。他希望在中午前收到協議草案，以便讓成員國了解詳細內容。

與此同時，歐洲理事會主席圖斯克也不排除英國方面出現意外的可能。圖斯克表示，目前脱歐協議談判一切進展順利，但我們的英國夥伴在脱歐這件事上，或許什麼都有可能發生。

圖斯克指出，目前協議的主要條款已敲定。他強調，從理論上講，17日我們將通過這份協議，避免因英國無協脱歐而引起混亂。

但是美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）10月16日報道稱，即便脱歐協議獲得了歐盟的批准，英國首相約翰遜（Boris Johnson）仍無法保證能獲得英國議會通過。

2019年10月31日是英國脱歐的最後期限，圍繞着英國脱歐，英國本週和歐盟將進行最後的談判。歐洲理事會在脱歐大限前的最後一場會議將於10月17日和18日舉行，這是預期英國能達成脱歐協議的最後機會。

如果在10月19日結束前，英歐仍無法達成協議，約翰遜在法律上有義務要求歐盟推遲脱歐日期。

雖然約翰遜致力於在10月31日前脱歐，不惜無協議脱歐。但是英國議會此前通過法案約束約翰遜，法案要求英國政府在10月和歐盟達成新的脱歐協議，或是取得英國國會同意無協議脱歐。但若兩者在10月19日之前都無法辦到，約翰遜就必須致函給歐洲理事會主席圖斯克，再度要求延長里斯本條約50條（Article 50），押後脱歐限期至2020年1月31日。