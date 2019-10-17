【脫歐協議】新方案能否獲英國下議院通過？　在野黨紛紛反對

英國首相約翰遜（Boris Johnson）10月17日宣告與歐盟達成新脫歐協議，並預計周六把協議送交國會審議及投票，但不代表英國躲過「硬脫歐」危機。這是因為英國在野的工黨與自由民主黨，均表態反對新協議。分析指，約翰遜要在國會通過協議的形勢險峻。

郝爾彬表態反對新協議（Getty Images）

郝爾彬：新協議比文翠珊的協議更差

工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）表示，他對新協議並不高興，並會投票反對它，他更認為，約翰遜所同意的新協議，比前首相文翠珊的協議版本更差。他稱，此協議不會讓國家團結，應該反對，又指最好處理脫歐的方法，是讓人民可以透過公開投票發聲。

至於自由民主黨同樣反對新協議，該黨一直反對英國脫歐。

蘇格蘭民族黨（Scottish National Party，SNP）黨魁施雅晴（Nicola Sturgeon）表示，該黨也不會投票支持協議，「按約翰遜的協議，在食品標準、環境保護和工人權利等議題上，與歐盟的關係更鬆散。」

約翰遜（左）宣告與歐盟達成新脫歐協議（美聯社）

約翰遜能否獲得足夠票數？

美國有線新聞網絡（CNN）指，約翰遜若要在國會通過協議的話，先要取得所有保守黨議員的支持，額外還要有21名遭他踢出黨的前保守黨議員，再另加其執政聯盟成員北愛爾蘭民主統一黨（DUP）的10名議員支持。若然他喪失當中任何一票，便需多爭取一名在野黨的議員支持，外界估計在工黨內，會有5至20名議員願意支持協議，但對約翰遜來說，形勢仍然是相當險峻。

北愛爾蘭民主統一黨（DUP）已表示，不會接受約翰遜的新脫歐方案。