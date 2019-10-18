【一分鐘看世界】新脫歐協議出爐、特朗普鬧人傻仔、中美再掀波瀾

早晨，今天是10月18日，星期五。
天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
新脫歐協議出爐
英國脫歐取得重大突破，英國和歐盟達成新脫歐協議。歐盟成員國領袖亦一致通過新版本的脫歐協議。約翰遜指，預計新協議會在周六送交英國國會表決。不過在野工黨和自由民主黨，均表態反對新協議。支持政府的北愛爾蘭民主統一黨亦表明不接受新協議。分析指，約翰遜要在國會通過協議的形勢險峻。到底新方案有何要點？（按此閱讀更多）
英國和歐盟達成新版本的脫歐協議，目前有待英國國會通過。（美聯社）
特朗普鬧人傻仔
美軍突然撤出敘利亞，令當地局勢突然升温。為阻止土耳其入侵並攻擊庫爾德族，美國正準備向土耳其實施制裁。美國總統特朗普特意去信土耳其總統埃爾多安，警告對方不要做「笨蛋」。不過似乎埃爾多安並不領情，反而將信件直接掉進垃圾桶。一封親筆信，一下子受到所有人注目……（按此閱讀更多）
美國總統特朗普去信土耳其總統埃爾多安，警方對方不要做「傻仔」。（路透社）
中美再掀波瀾
美國企業「中國地平線」（China Horizons）稱，公司創辦人和一名總監於江蘇省被捕。美國國務院官員稱，美方已經掌握有關消息，並得悉江蘇省政府提出的指控。另一方面，自美國退出《中程導彈條約》後，美國國防部長曾表示考慮在亞洲地區部署中程導彈。中國警告稱，如果美國在亞太地區部署中程導彈，一定會出面反擊……（按此閱讀更多）
加泰香港「we connect」
西班牙加泰羅尼亞獨派領袖遭西班牙最高法院重判後，引發大規模示威，演變成警民衝突，迄今已有逾250人受傷。加泰羅尼亞自治政府主席托拉呼籲，必須馬上停止暴力。示威者佔據機場、「野貓式」快閃堵路，利用推出專門的手機應用程式，讓示威者溝通協調。種種場景，都彷彿似曾相識……（按此閱讀更多）
侵侵「私器公用」？
美國2020年主辦七國集團（G7）峰會。白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）表示，總統特朗普將於名下的特朗普國家多拉爾（Trump National Doral）高爾夫度假村舉行峰會。對於外界質疑特朗普的決定牽涉利益衝突，馬爾瓦尼為決定辯護，並指特朗普不會從中獲利，並解釋度假村擁有最佳的配套設施，適合峰會……（按此閱讀更多）
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