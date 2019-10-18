【一分鐘看世界】新脫歐協議出爐、特朗普鬧人傻仔、中美再掀波瀾

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早晨，今天是10月18日，星期五。

天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

新脫歐協議出爐

英國脫歐取得重大突破，英國和歐盟達成新脫歐協議。歐盟成員國領袖亦一致通過新版本的脫歐協議。約翰遜指，預計新協議會在周六送交英國國會表決。不過在野工黨和自由民主黨，均表態反對新協議支持政府的北愛爾蘭民主統一黨亦表明不接受新協議。分析指，約翰遜要在國會通過協議的形勢險峻。到底新方案有何要點？（按此閱讀更多

英國和歐盟達成新版本的脫歐協議，目前有待英國國會通過。（美聯社）

特朗普鬧人傻仔

美軍突然撤出敘利亞，令當地局勢突然升温。為阻止土耳其入侵並攻擊庫爾德族，美國正準備向土耳其實施制裁。美國總統特朗普特意去信土耳其總統埃爾多安，警告對方不要做「笨蛋」。不過似乎埃爾多安並不領情，反而將信件直接掉進垃圾桶。一封親筆信，一下子受到所有人注目……（按此閱讀更多

美國總統特朗普去信土耳其總統埃爾多安，警方對方不要做「傻仔」。（路透社）

中美再掀波瀾

美國企業「中國地平線」（China Horizons）稱，公司創辦人和一名總監於江蘇省被捕。美國國務院官員稱，美方已經掌握有關消息，並得悉江蘇省政府提出的指控。另一方面，自美國退出《中程導彈條約》後，美國國防部長曾表示考慮在亞洲地區部署中程導彈。中國警告稱，如果美國在亞太地區部署中程導彈，一定會出面反擊……（按此閱讀更多

加泰香港「we connect」

西班牙加泰羅尼亞獨派領袖遭西班牙最高法院重判後，引發大規模示威，演變成警民衝突，迄今已有逾250人受傷。加泰羅尼亞自治政府主席托拉呼籲，必須馬上停止暴力。示威者佔據機場、「野貓式」快閃堵路，利用推出專門的手機應用程式，讓示威者溝通協調。種種場景，都彷彿似曾相識……（按此閱讀更多

侵侵「私器公用」？

美國2020年主辦七國集團（G7）峰會。白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）表示，總統特朗普將於名下的特朗普國家多拉爾（Trump National Doral）高爾夫度假村舉行峰會。對於外界質疑特朗普的決定牽涉利益衝突，馬爾瓦尼為決定辯護，並指特朗普不會從中獲利，並解釋度假村擁有最佳的配套設施，適合峰會……（按此閱讀更多

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