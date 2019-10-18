【圖輯】特朗普擬名下度假村辦G7　與「習特會」海湖莊園相輝映

美國是2020年七國集團峰會的主辦國，白宮代理幕僚長馬爾瓦尼10月17日宣布會議2020年6月10日至12日於特朗普名下的國家多拉爾高爾夫度假村舉行。縱使馬爾瓦尼稱總統不會從中獲利，此舉還是引來違反道德規範與利益衝突爭議。

七國集團峰會場地：白宮10月17日宣布，2020年峰會將在特朗普名下的國家多拉爾高爾夫度假村舉行。（AP）

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馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）多次強調國家多拉爾（Trump National Doral）高爾夫度假村設備完善，幾乎是為七國集團（G7）峰會度身定做，非常適合進行這類活動。他還說幕僚勘查過12個不同地點，但最後仍決定多拉爾度假村是最適合地點。

這個消息曝光，便有包括美國媒體在內的傳媒質疑特朗普在家族物業舉辦全球性元首峰會是否違反道德規範或存在利益衝突。馬爾瓦尼表示，總統並未從中獲利，甚至還能為政府節省大筆花費。

海湖莊園：特朗普並非首次在自己名下物業招待來訪的外國領導人。習近平4月6日至7日訪美期間，兩人便在佛羅里達州的海湖莊園會晤。（VCG）

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除了峰會場地，會議的焦點亦落在總統會否邀請俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與會，讓G7再度成為G8。馬爾瓦尼表示，特朗普可以決定是否邀請，但這尚未決定。

特朗普8月26日在法國出席G7峰會時就「明示」有意讓2020年峰會在自家度假村舉行。他當時曾說：「多拉爾高爾夫球會所剛好位處邁阿密。它是一個城市，一個讓人讚歎的地方，在邁阿密非常繁榮的區域。很重要的是，它離機場只有五分鐘車程。機場簡直就是在它旁邊而己。我們有一系列雄偉的建築物，我們稱之為『平房』，每間都有50至70個非常豪華的房間，景觀極佳，我們的會議室和餐廳也是難以置信的出色。」

他8月說出這番話之後，已讓白宮被認為有違反道德規範與利益衝突之嫌，也可能違反美國憲法規定的「薪酬條款」。美國憲法訂明公務人員未得國會同意不能收受國外利益。