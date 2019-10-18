貿易戰顯威力　中國輸美貨櫃海運量連減8個月

在中美貿易戰的影響下，中國對美國海上貨櫃運輸量連續8個月下降，來自中國的貨物運輸需求也逐漸放緩。

受貿易戰影響，中國發往美國的集裝箱海運量連續下跌，圖為中國天津港北疆港區集裝碼頭。（VCG）

《日本經濟新聞》10月18日報道，美國調查機構Descartes Datamyne發佈的數據顯示，9月中國對美國的海上貨櫃運輸量為88.1529萬個，按年減少4.3%。連續8個月按年下滑。受中美貿易戰影響，來自中國的貨物運輸需求放緩。

從貨物類別來看，「來自中國內地和香港」的「傢俱類」為14.7466萬個貨櫃，按年減少13.9％。「機械類」為8.1271萬個貨櫃，按年減少11.4％。

東南亞對美國的貨物運輸量出現增加。來自越南的貨櫃為10.456萬個，按年大幅增加38.2%，來自新加坡的貨櫃按年增加21.9%。受中國人工費上漲和貿易摩擦影響，轉移出口基地的動作接連不斷。

針對美國原定10月15日上調的對華產品追加關税，美國總統特朗普（Donald Trump）政權決定暫緩。但是原定12月實施的第四輪對華追加關税計劃依然存在。海運相關人士表示，「今後運輸需求將繼續向來自東南亞的貨櫃轉移」。

來自整個亞洲的集裝箱總數為144.113萬個，按年減少0.5%。