美出台新規限制中國駐美外交官活動　北京威脅對等回擊

在中美貿易戰仍在持續之際，美國政府推出新規，限制中國外交官的活動。對此，中國方面威脅進行對等回擊。

10月18日在中國外交部的記者會上，有記者問：「關於美國國務院要求中國駐美外交人員在會見美國地方官員、訪問教育和研究機構須提前通知美國務院一事，請問中方將採取什麼具體措施回應美方的相關作法？」

對此發言人耿爽回應說：「美國國務院對中國駐美外交人員在美開展正常公務活動提出額外要求，人為設置障礙，還強詞奪理，對外說什麼這是對中方限制美外交人員活動的回應，這完全是倒打一耙，是極度心虛的表現。我們不禁要問，過去那個自信滿滿的美國到哪裏去了？」

此外，耿爽還說：「我們奉勸美方糾正錯誤，立即撤銷對中國駐美外交人員的限制措施，這是唯一的出路。外交從來講究對等，我們理所當然會在對等基礎上作出反應。」

美國政府於10月16日推出了一項限制中國駐美外交官的政策，引發關注。路透社報道稱，美國國務院一位高級官員16日表示，從即日起，所有中國駐美外交官在計劃與聯邦各州、地方和市政官員、以及各教育和研究機構舉行會晤時，必須要提前通知美國務院，但無需徵得許可。

美國務院官員聲稱，此舉是為了針對美國駐華外交官在中國受到的限制所採取的「對等措施」。

該官員稱，過去一週他們已經向中國外交官通報了這一新規定。他拒絕透露倘若中國外交官未能事先通知所面臨的懲罰性措施。

針對美方此舉，中國駐美大使館隨後在推特（Twitter）上發表聲明回應稱，美國務院對中國外交官施加的最新限制違反了《維也納公約》。根據《維也納公約》第25條，接受國應為派遣國外交團執行職能提供充分便利的條件。並且「到目前為止，中方並沒有對美國駐華外交官提出類似要求」。

中國駐美大使館還提到，在互惠方面，美國駐中國的外交人員遠遠多於中國駐美的外交人員。僅2018年，美外交官就對中國高校進行了160多次訪問。

稍後，中國駐美大使崔天凱轉發了該條推文，併發文諷刺說，「我的好朋友、前美駐華大使鮑卡斯（Max Baucus）在華任職的三年間訪問了中國所有省份。現任美駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）也有類似的計劃。而我至今在美國已待了有6年半時間，但一直未能踏遍美國的每一個州」。