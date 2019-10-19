特朗普：中美將在APEC峰會前簽署貿易協議

在歷經多輪經貿談判後，中美終於達成初步共識，料將簽署貿易協定。特朗普在白宮對記者說出了他希望簽署協議的時間。

特朗普準備與中國達成協議。（AP）

俄羅斯衛星通訊社10月18日報道，美國總統特朗普10月18日表示，他相信美中貿易協議將在11月16日和17日在智利舉行的亞太經濟合作會議之前簽署。

特朗普告訴白宮記者，"我認為，能夠輕鬆簽訂協議。希望是在智利峰會之前，屆時我和習主席將出席會議。"

與此同時，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）10月17日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時指，中美貿易談判正在加速邁向完整協議。

庫德洛指，中美第一階段協議是真實的，超過中國採購美國農產品，包括開放農產品非關税壁壘。他指，暫時未決定何時簽署任何協議，或於11月智利舉行的亞太經合組織（APEC）期間簽署，又或者其他時候。

庫德洛表示，民眾無需對中美貿易談判過分悲觀，指好的事情有可能發生。對於外界的疑惑，他表示欣賞和尊重，談判目前有很多動力，而且雙方已經有協議。

然而，IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）10月17日表示，歡迎美國和中國的貿易休戰，但這還不能消除貿易戰對全球經濟的負面影響。

她在IMF年會期間告訴記者：「我們需要的是達成協議，而不僅僅是休戰，我們需要貿易和平。」這樣貿易才能「恢復其作為世界經濟引擎的角色」。