【英國脫歐】國會通過修正案迫政府押後脫歐　約翰遜明言拒絕

英國首相約翰遜（Boris Johnson）與歐盟達成新脫歐協議後，協議尚要闖過英國下議院一關，但如今再遇挫敗。下議院10月19日成功以322票贊成、306票反對，成功通過一項迫使約翰遜先押後脫歐的修正案。可是，約翰遜明言不會與歐盟商量押後脫歐，形勢再陷入僵局。

🔻大批民眾當天舉行支持或反對脫歐的集會🔻

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約翰遜：不與歐盟商討脫歐

在修正案通過後，約翰遜會否順從押後脫歐成為焦點。但他指「我不會與歐盟商討押後脫歐，即使法律強迫我這樣做。」他又指「我會與歐盟的朋友及同事繼續講述我過去88天一直重申的事，就是再押後脫歐對我們國家不好，對歐盟不好，也對民主不好。」

約翰遜當天較早時候指，希望議員支持他的新脫歐協議，放棄再押後脫歐的妄想，他稱，歐盟對批准英國押後脫歐的意願不大。他又指，進一步延後脫歐，只會削弱公眾對政府的信任。

什麼是「利凱輝修正案」？

該修正案由前保守黨議員利凱輝（Oliver Letwin）提出，當地稱之為「利凱輝修正案」（Letwin amendment），該修正案要求政府在未完成有關立法前，不要通過脫歐協議，此意味要把脫歐時間押後。修正案順利通過。

根據國會通過的議案，約翰遜需在10月19日或之前向歐盟申請押後脫歐，但如今未知約翰遜會否在最後一刻改變立場順從國會的議案。

當天是英國下議院自1982年以來，再度在星期六召開會議，當地輿論將此重要一天稱為「關鍵星期六」或「超級星期六」。

文翠珊：國家利益先行

前首相、現仍為國會議員的文翠珊，當天也有出席會議並發言，她表示國家利益先行，呼籲議員支持約翰遜的協議。但當天約翰遜還是遭受挫敗。

英國脫歐：下議院10月19日再開會辯論脫歐（美聯社）

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約翰遜的艱巨任務

約翰遜要爭取國會通過新脫歐協議，可謂是艱巨任務，在野黨之前紛紛表態反對新協議，保守黨的執政聯盟成員北愛爾蘭民主統一黨（DUP），亦表明該黨10名議員會投下反對票。

英國下議院有650席，扣除議長、副議長及愛爾蘭新芬黨成員等人後，共有639名議員具有投票權。因此，約翰遜需要獲得至少320票支持，才可以令新協議得到國會通過。

約翰遜要成功通過協議，需要盡量不讓保守黨議員倒戈，目前保守黨擁有287席。國會內的疑歐派「黨團」歐洲研究小組（European Research Group，ERG）擁有28席，亦對約翰遜非常重要。為英國政府帶來喜訊的是，主席貝克（Steve Baker）10月19日表示會建議成員投票支持約翰遜的新脫歐協議。在此之外，約翰遜亦積極爭取在野工黨內的議員支持。