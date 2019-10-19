【英國脫歐】英國組織：約翰遜協議差過文翠珊版本

英國組織UK in a Changing Europe認為，首相約翰遜（Boris Johnson）提出的新脫歐協議，其對英國經濟的打擊，相較前首相文翠珊（Theresa May）的版本更大。

約翰遜仍需爭取國會通過脫歐協議（Getty Images）

組織UK in a Changing Europe估算，若然英國在無協議的情況下脫歐，估計人均GDP會減少8.1%，屬於最差，若然是約翰遜的脫歐協議，人均GDP會減少6.4%，文翠珊的版本則是更低的4.9%。

組織總監梅農（Anand Menon）撰文指，相對於留在歐盟或文翠珊方案，約翰遜方案帶來的經濟打擊是明顯與負面。但他也指出，政府可以採取措施緩和負面的影響，例如是改善移民政策、財政政策與監管政策。

CNN：結束脫歐亂局可帶來緩和作用

美國有線新聞網絡（CNN）則分析指，脫歐亂局帶來經濟不確定因素，已讓很多英國公司擱置投資計劃，若然能夠解決脫歐亂局問題，相信也可立即對經濟帶來一些緩和作用，經濟研究機構凱投宏觀（Capital Economics）認為，若然那些遭擱置的項目重新繼續，有助刺激明年經濟增長上升0.5至1.5個百分點。