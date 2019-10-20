印尼總統宣誓就任　新任期挑戰更多

印尼總統佐科維多多10月20日宣誓就任，展開他第二個、也是最後一個的5年總統任期，將面對更多挑戰。 該國本月上旬有官員受襲，政府就總統就職典禮採取最嚴謹的保安措施。

圖為印尼總統佐科維多多10月20日在印尼雅加達的下議院進行就職禮，展開其第二個總統任期。（Reuters）

印尼政治、法律與安全統籌部長維蘭托（Wilanto）10日遇刺令政府不敢掉以輕心，在首都雅加達部署逾3萬名保安人員、全市主要幹道封閉，大批軍人、警員、裝甲車、消防車及救護車部署在市內多個地方。

就職禮在嚴密的保安下進行，多國領導人和代表參加，包括國家副主席王歧山。美國總統特朗普則派出運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）出席。佐科維多多就職前，曾與新加坡總理李顯龍以及澳洲總理莫里森（Scott Morrison）等國家領袖會面。

現年58歲的佐科維多多（Joko Widodo）和76歲副總統馬魯夫・阿明（Ma'ruf Amin）下午出席就職典禮。佐科維多多宣誓就任後發表演說，稱以讓印尼在2045年成為已發展國家為目標。屆時將是該國獨立整整一世紀之時。他也承諾會引進更多外資，以及着力提升該國人力資源。

佐科維多多在已完成的第一任期，因加大開支改善國家基建設而廣受好評。他引進該國第一個地下鐵口路系統，協助改善首都交通擠塞的問題。他在新一屆的任期將須處理更多問題，包括全球經濟放緩對國家的影響、貿易糾紛、該國出口減少，以及其他影響政府經費的障礙。