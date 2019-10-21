特朗普中國顧問被揭虛構專家抹黑北京　中國官方媒體回應

美國媒體日前爆料稱，美國總統特朗普的顧問納瓦羅為了抹黑中國，在自己的著作中虛構了一些學者，並引用他們的話來抨擊中國。中國官媒10月21日發文回擊。

中國官媒國際在線10月21日發文稱，憑臆想捏造所謂中國問題專家、極其惡毒地攻擊抹黑中國，還著書立說四處兜售，作為「對華鷹派」的現任白宮國家貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro），再次以其見不得人的卑劣手法告訴人們：現實總比戲劇更加魔幻。納瓦羅的伎倆也再次刷新了人們對美國鷹派人物抹黑中國無底線的認知。

文章稱，納瓦羅捏造林林總總的材料，甚至時常「援用」子虛烏有的所謂某位「專家」觀點，以聳人聽聞的方式將中國描繪成邪惡的「匯率操縱國」，指責中國為美國的致命威脅，把攻擊抹黑中國作為其博取支持的資本，試圖以出格的言行吸引眼球，在極右翼美國精英和民眾中尋找市場。

文章強調，更令人錯愕的是，這位以專家學者自詡的美國總統首席中國政策顧問，對自己一手炮製的這一超級鬧劇居然毫無羞愧之意，僅以「這只是一個隱藏多年的笑話」自我圓場，敷衍了事。一位學者怒不可遏地說：「見到過無恥的，但沒有見過納瓦羅這種無恥之極的！」

文章表示，雖然，納瓦羅成為笑柄早已是積羽沉舟，其觀點被絕大多數經濟學家認為是不入流的，但美國主流經濟學家普遍認為，納瓦羅創立了一個新奇的經濟學派，可稱為「愚蠢經濟學」。這樣一名靠幻覺臆想和偏見敵意認知中國、且無學術底線的政客，竟然充當着美國對華政策的高參。還不知道此人會炮製什麼惡毒的假象來攻擊中國、綁架白宮，真讓世人捏把汗。

納瓦羅的造假醜聞最早是被一位澳洲學者發現的。美國《高等教育紀事報》10月15日報道稱，澳洲國立大學榮譽教授鈴木（Tessa Morris-Suzuki）在撰寫一篇關於西方反華言論的文章時，注意到了納瓦羅的著作。

在納瓦羅撰寫的13本書的6本中，瓦拉（Ron Vara）以一個秘密的「經濟智慧聲音」出現了12次，他的言論包括「你一定是瘋了才會吃中國食物」「只有中國人才能將皮沙發變成酸浴，將嬰兒床變成致命武器，將手機電池變成刺穿心臟的彈片」。

報道稱，瓦拉的言論讓鈴木感到驚恐，「這類似於20世紀的黃禍言論」。

瓦拉是誰？報道稱，在納瓦羅的著作中，該人是「海灣戰爭中的預備役軍人」，並像納瓦羅一樣「曾在哈佛大學攻讀經濟學」。但鈴木致電哈佛大學被告知，該校從未有過該姓名的校友。此外，除了納瓦羅的著作，瓦拉在這個世界上「再無音訊」。鈴木很快確定，這是一個虛構的人物。

《高等教育紀事報》稱，白宮拒絕對此發表評論。納瓦羅在給該報的聲明中稱，瓦拉是他「多年來使用的異想天開的筆名，用於表達觀點和純粹的娛樂價值，而不是事實的來源」，並歡呼「終於有人發現了這個隱藏多年的笑話」。但這個笑話不會讓鈴木覺得好笑。她說，在非小說作品中出現這樣的「設置」讓人懷疑，「他（瓦拉）被用作對中國的恐懼和厭惡之源，傳播了讀者可能相信的中國產品有害的信息，這種笑話不好笑。」

另一個美國鷹派中國問題專家白邦瑞（Michael Pillsbury）表示，他從未意識到納瓦羅涉獵虛構小說，「我一直知道彼得具有創意和想象力，但我嚴重錯誤低估了他」。

CNN稱，納瓦羅被認為是特朗普發動對中國貿易戰的重要推手之一，他還經常參加美國代表團，與中方就可能達成的協議進行談判。據《華爾街日報》報道，特朗普今年8月試圖升級對華貿易戰時，納瓦羅是唯一的支持者。

英國《獨立報》旗下網站「indy100」17日發文稱，特朗普以經常講述「另類事實」而聞名，但大多數人希望至少他的顧問能使他與現實保持一致。「但令人擔憂的是，他的頂級顧問納瓦羅似乎是從同一塊布上剪下來的。」有人對這樣的人正運營這個國家感到驚訝，也有人指出，這不是美國白宮首次有官員為達到自己的政治目的虛構「朋友」，白宮充滿了「具有想象力的官員」。