【英國脫歐】國會挫敗首相　反而正中約翰遜下懷？

英國首相約翰遜（Boris Johnson）稱將一定在10月31日讓英國脱歐。他雖屢遭議會挫敗，卻似乎越挫越勇、奇招頻出。

英國廣播公司（BBC）消息稱，英國政府大臣們表示，議會或將在當地時間10月21日對約翰遜修訂的英國脱歐協議舉行投票；不過這將取決於議長白高漢（John Bercow）。他說21日會考慮是否同意讓政府再提交協議、舉行表決。

美國有線電視新聞網（CNN）10月20日發表題為《約翰遜看似被議會打敗，實則相反》的文章指出，10月19日在議會的失敗實則是約翰遜的勝利，英國國會議員已將史上最容易當選首相的競選宣傳語送到約翰遜手裏：我和人民戰在一起，站在脱歐夢想對立面的「小偷」是國會議員。

文章認為，約翰遜很可能一直都知道脱歐將會延遲，所以數月來，在給自己塑造拳打腳踢、聲嘶力竭、以牙還牙地為10月31日如期脱歐抗爭的硬漢形象的同時，向公眾擺清了一點——唯一該為脱歐推遲負責的人，是國會立法者；約翰遜給他們的角色勾勒得就像「小偷」，從英國的國計民生裏，偷走脱歐成真的希望。約翰遜每一次呼喊，都在清楚無疑地將自己和英國人拴在一起，同對立面的議會站得涇渭分明。當提前大選無可避免到來之時，選民將會記得約翰遜此刻留下的信息。

英國天空電視台（Sky News）亦分析稱，如果歐盟拒絕延期申請，為避免「無協議脱歐」，英國國會將加緊完成對新「脱歐」協議的相關立法和表決，約翰遜最快於21日便能將立法內容提交議會審議。如此一來，脱歐這塊「燙手山芋」又將交回給英國議會，一旦無法達成協議，歐盟又不准許延期，那麼英國國會恐將揹負所有的罪名。