美眾議院議長佩洛西率領國會代表團突訪阿富汗

美國眾議院議長佩洛西在沒有事後對外公布的情況下，10月20日率領國會代表團到訪阿富汗。

圖為10月20日，佩洛西與阿富汗總統加尼握手。（Reuters）

代表團成員包括民主、共和兩黨議員，他們19日先到到訪約旦，之後轉往阿富汗。阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）與佩洛西（Nancy Pelosi）以及同樣在20日突然抵達阿富汗訪問的美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）會面。

加尼在總統府發布的聲明中表示，阿富汗希望美國支持該國，以及在多個範疇擴展兩國關係，「尤其是在安全方面」。加尼與佩洛西會面時，亦曾討論塔利班的和平進程。總統府發布的聲明亦指出，加尼與埃斯珀會面時亦有討論阿富汗以及地區安全議題、該國貪污問題、反恐戰，以及與塔利班走向和平等議題。

佩洛西是次訪阿之行，發生在美國突然宣布撤軍敘利亞，令盟友對美國總統特朗普（Donald Trump）產生懷疑之際，還有就是國會眾議院對特朗普啟動彈劾調查，導致她與特朗普的關係變僵。

美國一直希望從已打了18年的阿富汗戰爭中抽身。特朗普上任後也希望兌現撤軍敘利亞與阿富汗的競選承諾，以及減少華府海外軍事投入。美國及塔利班經過多輪談判後，華府本擬在九一一恐襲18周年前與塔利班代表秘密會面，特朗普8月29日亦指兩者已接近達成協議，然而在9月9日他卻說與塔利班的和談「已死」，取消他原定與分別阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）及塔利班人員的會面。雖然和談陷入僵局，美國及塔利確對和談的需求仍在，兩者都不願完全放棄。