諾貝爾獎得主：特朗普效應驅散美經濟衰退陰影

美國經濟學家席勒（Robert Shiller）一改19個月前「美國將有一半可能性面臨經濟衰退」的預言，將當今美國經濟稱作「特朗普時代」，認為美國總統特朗普（Donald Trump）本身就是市場長盛不衰的動力源泉。

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）10月20日發表題為《席勒：因為強勢看漲的特朗普效應，經濟衰退很可能將是多年以後的事》的文章稱，諾貝爾（Nobel）經濟學獎得主、美國耶魯（Yale）大學教授席勒認為，特朗普正營造出有益於刺激美國消費強勢增長的市場環境，而這一因素是推遲經濟衰退期到來的主要動力源。

席勒10月19日在CNBC電視節目《貿易國度》（Trading Nation）中說道：「消費者們一直堅守在那。你可能會想，為何這次經濟衰退到來之前的周期那麼長。這是史上經濟增長勢頭保持最長的一次。你或許會說，有奧巴馬（Barack Obama）政府的功勞。但保持這麼久，一定有道理。」

席勒認為，美國人持續掏腰包、保持強勁的消費勢頭，是因為特朗普不斷強調的消費觀。席勒稱：「我認為（強勁的消費漲勢）同極具號召力的國家代言人——總統提倡奢華的生活方式分不開。」

儘管席勒亦強調，對於美國華爾街金融市場的投資而言，仍然存在不確定性和風險，但席勒將當下的美國經濟稱作「特朗普時代」，「如果特朗普能夠戰勝（彈劾案的）大風浪，他便可以繼續刺激市場強勁增長。」席勒評價稱：「我們現在所處的也許就是特朗普時代，我認為特朗普本人，就是市場作用力的靈感源泉——而不僅是減税政策在起作用。」

席勒曾在2018年3月表態稱，有50%的機率，美國經濟將在18個月內陷入衰退期。而今，席勒拂去陰霾，「我們還是不要誤判衰退馬上就要到來吧。如果美國經濟保持強勁勢頭，這便是特朗普『讓美國再次強大』的證據，那樣的話，特朗普（2020年）很可能再次當選總統。」