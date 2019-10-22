【一分鐘看世界】英揆又被K.O.、加拿大選舉、日本天皇即位禮

早晨，今天是10月22日，星期二。
天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
英揆又被K.O.
英國傳媒報道，若果英國下議院本周內無法通過新脫歐協議，歐盟將把英國脫歐期限延長至2020年2月。議長白高漢（John Bercow）拒絕表決新脫歐協議，指政府提出的動議19日已經於下議院討論，再次辯論是重覆和淩亂的做法。首相約翰遜屢戰屢敗，或者反而正中下懷？（按此閱讀更多）
英國下議院議長拒絕表決新脫歐協議。（路透社）
加拿大選舉
加拿大舉行大選，多個政黨將爭奪眾議院338個議席。最新民調顯示，執政自由黨很難獲得眾議院超過半數的席位，杜魯多的總理之位岌岌可危。杜魯多亦不敢鬆懈，在大選前的周末到國內多個地區盡最後努力拉票。以「選擇前進」（Choose Forward）作今次大選口號的杜魯多，又能如何前進，未來又會遇到甚麼困難？（按此閱讀更多）
加拿大舉行大選，選情緊湊。執政自由黨和保守黨支持度不分上下。（美聯社）
日本天皇即位禮
日本德仁天皇的登基大典「即位禮正殿之儀」即將舉行，各國領導及代表已陸續抵達日本，參與當日的招待典禮。當日亦是日本特設的公眾假期。日本國民可安在家中，觀看電視直播見證德仁天皇宣告即位。究竟今次登基和5月的登基有什麼分別？（按此閱讀更多）
香山論壇
朝鮮軍方高層早前抵達北京，準備出席即將舉行的第九屆香山論壇。外界關注朝中和朝韓是否舉行會談。朝鮮人民武力省副相金亨龍表示，美國和韓國必須對目前朝鮮半島的僵局提出新的解決方法。他警告，針對平壤採取敵對政策，會導致嚴重後果。中國國防部長魏鳳和則警告台獨分子，稱搞分裂是死路一條……（按此閱讀更多）
NBA餘波
NBA休斯敦火箭（Houston Rockets）總經理莫利（Daryl Morey）發表支持香港示威的言論引起中國抨擊。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接受訪問時指，中國向有員工評論香港示威的美國企業公司報復是「完全不恰當」，認為企業的員工和顧客只是在美國行使基本自由……（按此閱讀更多）
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