特朗普：中國正經歷57年最糟一年　經濟或在負增長

美國總統特朗普（Donald Trump）10月21日表示，中國正經歷57年來最糟糕的一年，中國希望達成協議，他們的供應鏈斷裂了。

「中國正經歷57年來最糟一年」

10月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在一次內閣會議上講話時稱，中國的表現非常糟糕，是57年來最糟糕的一年。而美國卻做得很好。

特朗普說，中國最近公布了20年來最糟糕的經濟增長數據，宣布是6%。但他不認為是6，很可能是負的，很可能處於負值。

特朗普說，與中國的貿易談判進展順利。中國希望達成協議，因為他們不得不達成協議，中國的供應鏈斷裂了。

彭博社在報道特朗普講話時評論稱，特朗普說，中國表示有關初步貿易協議的談判正在推進，這讓外界預期兩國領導人可能會在11月在智利舉行的會議上簽署一項協議。

談判正取得重大進展

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）在會議上表示，美中21日上午進行了副部長級的通話。他與財長姆努欽（Steven Mnuchin）將於周五（25日）與中國官員通話。萊特希澤認為，談判正在取得重大進展。

萊特希澤說，目標是在特朗普去智利之前完成第一階段的協議。雖然仍有一些問題需要解決，但正在朝着這個目標努力。

特朗普說，他的顧問建議要求中國購買200億美元農產品，但他要求更多，希望達到600億到700億美元，最後就400億到500億美元達成一致。中國已經開始購買美國農產品。「因此我希望就此感謝中國。」

特朗普說，希望可能在智利簽署協議，屆時我們將在智利舉行峰會，或者無論在什麼地方。

特朗普還說，實際上，第二階段的事情比第一階段容易，但是太大了。例如，在農產品上，它是如此之大，以至於我們認為分階段進行是有益的。但實際上，在很多方面，第二階段的事情比第一階段的事情要簡單得多。