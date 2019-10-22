美國防部高官對華釋善意：美方無意與中國分道揚鑣

美國國防部副助理部長Chad Sbragia 10月21日在第九屆香山論壇上表示，美國的對華政策不是謀求與中國「脱鈎」，也不要求任何國家選邊站。他的這一發言被認為是自中美貿易戰爆發以來，華盛頓對華關係的温和派聲音。

路透社10月21日報道稱，Chad Sbragia在北京的一場高規格中國軍事論壇發表演說，試圖為兩國關係表達更為正面的看法。

Chad Sbragia表示：「我要評論和挑戰的一個看法就是——我在這個分組和其他分組都聽到過——說美國的做法是建立在分道揚鑣的基礎上。」

Chad Sbragia說：「我以我個人經驗告訴你們，那不僅不是美國的官方政策，甚至也不是我在日常業務中聽到的政策討論議題。那甚至不是我們的想法。」他說：「如果分道揚鑣是實際的做法，那麼你日常看到的將和現在看到的情況有天壤之別。」

Chad Sbragia還說，美國正設法在做的是「重新平衡和建立正確關係，確保我們之間的公平」。

路透社指出，中國對於美國尋求斷絕、或至少極力遏制經濟關係一直相當敏感。北京方面對於特朗普（Donald Trump）政府想要徹底與中國分道揚鑣有所顧忌。

目前中美正在努力為雙方的貿易爭端尋求解決之道，美方宣布與中國就貿易問題達成「第一階段」協議，暫停原定10月加徵關税的舉措。