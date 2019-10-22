特朗普2020年競逐連任　第三季籌款逾億美元

競選團隊自美國總統特朗普（Donald Trump）2017年上任，便開始在社交媒體上植入廣告、精準投資，並根據特朗普的言論及時調整，而且，團隊還能讓錢「生」錢。

美國聯邦選舉委員會（Federal Election Commission，FEC）10月15日公布第三季度美國總統參選人籌款情況。特朗普團隊及共和黨全國委員會本季度為競選連任籌款1.257億美元，團隊及授權機構還有1.58億美元存在銀行。

相比之下，作為美國前副總統、2020年民主黨候選人領軍人物，拜登（Joe Biden）目前競選賬戶餘額僅有900萬美元，其他民主黨主要選手表現好一些，但同特朗普的差距很大，比如桑德斯（Bernie Sanders）現有3,370萬美元，沃倫（Elizabeth Warren）現有2,570萬美元，布蒂吉格（Pete Buttigieg）則有2,340萬美元，而哈里斯（Kamala Harris）現有1,050萬美元。

FEC統計得出，特朗普籌款的21%來自小額捐款者。共一百萬筆的個人捐款中，98.17%款額在200美元以下，均值為44.5美元。當然，許多對沖基金經理、知名球隊老闆、公司高管及富豪們亦對特朗普慷慨解囊。其中，對衝基金復興科技公司（Renaissance Technologies）聯席行政總裁、億萬富翁墨瑟（Robert Mercer）是特朗普與共和黨的最大金主，向特朗普的外部團隊捐款超過1,500萬美元。

美國有線電視新聞網（CNN）10月16日則在文章中指出，「畢竟，金錢在政治裏是萬能的！」候選人們需要錢做競選廣告、維護同高層機構的關係、接觸選民做互動以求更多的競選資金。籌款是指標，象徵着選民們貢獻的動力和有機的能量，用自己辛苦賺來的錢支持候選人，是選民能夠獻出的最強的支持，證明對一位候選人的信念已經強大到願意投資他或者她的地步。

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）10月15日亦發表題為《穆迪大選精確預測模型：特朗普將輕鬆走上贏得2020大選的路》的文章稱，美國三大信用評級機構之一、穆迪（Moody）公司報告指出：「如果選民投票的主要依據是自己曾掏錢支持過哪位候選人的話，特朗普將以壓倒性優勢贏得競選。」