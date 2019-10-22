英國首相威脅若程序動議遭否決　將抽起脫歐法案及推動新大選

英國脫歐仍未走出僵局，下議院10月22日本來將舉行《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill）的二讀投票，以及有關讓政府加快法案通過、決定時間表的程序動議，但現在再有變數。由於程序動議未必獲得足夠議員支持，首相約翰遜（Boris Johnson）威脅稱，若程序動議遭否決，他會抽起脫歐法案，然後推動新大選。

英國脫歐仍未走出困局（Getty Images）

約翰遜警告下議院稱，「若國會拒絕讓脫歐出現，從中阻撓及決定延遲脫歐至2020年1月甚至更後的時間，在這些情況下... 很遺憾我一定要說我會抽起法案（脫歐協議法案），然後我們會向前行... 即是一個新大選。」

不過，約翰遜要動議提前大選的話，也要先通過國會投票，目前距離2022年英國大選還有相當長時間。

什麼是《脫歐協議法案》及程序動議？

約翰遜繼續尋求英國趕得上在10月31日脫歐，他準備讓國會在22日舉行《脫歐協議法案》的二讀投票，該法案是一項在英國法律中實施退歐協議條款的立法，在成為法律前，需要先分幾個階段在議會兩院獲得通過。

國會22日又準備表決一項政府提出的程序動議，決定會否容許政府制定時間表，讓法案可以加快通過，以趕在10月31日如期脫歐。路透社指，一些原則上支持協議的議員，並不滿意要在這麼短的時間內通過如此重要的立法。

英國在野工黨更已表明，不會支持約翰遜的脫歐協議，也不會支持他的程序動議。