【一分鐘看世界】英國脫歐再遇阻、泰國版宮心計、日皇即位有神鳥

早晨，今天是10月23日，星期三。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
英國脫歐再遇阻
英國下議院原定舉行《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill）的二讀投票，並表決讓政府加快法案通過、決定時間表的程序動議。首相約翰遜（Boris Johnson）威脅稱，若程序動議遭否決，將抽起脫歐法案二讀投票，然後推動新大選。立法時間表最終遭到否決。歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）形容，脫歐浪費時間和精力。再阻政府脫歐協議，留歐派恐怕只是玩火自焚。距離脫歐期限只剩不足十日，真的到了「最後關頭」嗎？（按此閱讀更多）
英國首相約翰遜揚言，如果下議院否決脫歐立法時間表，將會撤回二讀，強推大選。（美聯社）
泰國版宮心計
泰國王室突然發布命令，泰王拉瑪十世哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）宣布褫奪王妃西尼娜（Sininat Philatkalayanee）所有皇室和軍方銜頭。僅2頁的王室憲報，指出詩尼娜對泰王不忠和忘恩負義，面對王后素提達（Queen Suthida）甚至想取而代之。有學者認為，事件反映泰王不能容忍王室中出現任何分歧，而且民眾認為自己是高度開明的君主……（按此閱讀更多）
泰王突然宣布褫奪王妃所有王室和軍方銜頭。（美聯社）
日皇即位有神鳥
日本德仁天皇舉行「即位禮正殿之儀」正式宣告即位。天皇在宣告中表示，立誓與國民同行，祈願國民幸福與世界和平。日本首相安倍晉三致賀辭，出席即位典禮者共同三呼萬歲。德仁天皇即位所登的「高御座」無釘全榫卯結構，而且有中國神鳥裝飾。皇后雅子也穿上傳統「十二單」朝服、梳起「大垂髮」，美麗背後卻有不為人知的「辛酸」……（按此閱讀更多）
鏡頭下的紅色國度
二十世紀最後的二十五年，全球經歷了幾件大事，劉香成都在現場，他以美國記者、中國人的身份，透過相機紀實。劉香成貼近地、深切地同時報道蘇聯和中國兩個「紅色國度」的巨變。今年，他出版有關兩個共產主義政權的歷史相冊，時間彷彿來得正好：中國國力走向前所未見的高峰，西方國家崇尚的資本主義、自由民主受到撼動，美國千禧世代開始出現對社會主義的嚮往……（按此閱讀更多）
敘利亞和平曙光？
敘利亞總統巴沙爾（Bashar al Assad）視察伊德利卜省（Idlib）前線，批評土耳其總統埃爾多安攻擊敘東北，形容對方是盜賊，並重申會重奪內戰期間失去的土地。埃爾多安和俄羅斯總統普京亦於索契（Sochi）會面，商討敘利亞局勢。兩國達成協議，將庫爾德人民保護部隊（YPG）撤至土耳其邊境30公里外，土俄亦會於安全區聯合巡邏……（按此閱讀更多）
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