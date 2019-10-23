【英國脫歐】下議院否決立法時間表　約翰遜暫緩立法程序

英國下議院10月22日表決《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill），最終以329票贊成、299票反對獲得通過。下議院隨後表決程序動議，以308票贊成、322票反對遭到否決。英國能否於10月31日有協議脫歐，仍是未知之數。

英國首相約翰遜揚言，如果下議院否決脫歐立法時間表，將會撤回二讀，強推大選。（美聯社）

首相約翰遜指，對下議院承擔責任並接受協議感到高興，但對時間表延期感到失望。他指，立法時間表原本能夠確保英國可以於10月31日有協議脫歐，但現時面對不確定因素，歐盟必須決定下一步行動，而政府亦要為無協議脫歐作準備。他表示，會詢問歐盟成員國的意向，政府亦會暫緩立法，強調英國應該於10月31日脫歐。

工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）表示，下議院拒絕被迫辯論法案，並提出與政府一同協商合理的立法時間表。

什麼是《脫歐協議法案》及程序動議？

約翰遜繼續尋求英國趕得上在10月31日脫歐，他準備讓國會在22日舉行《脫歐協議法案》的二讀投票，該法案是一項在英國法律中實施退歐協議條款的立法，在成為法律前，需要先分幾個階段在議會兩院獲得通過。

國會22日又準備表決一項政府提出的程序動議，決定會否容許政府制定時間表，讓法案可以加快通過，以趕在10月31日如期脫歐。路透社指，一些原則上支持協議的議員，並不滿意要在這麼短的時間內通過如此重要的立法。

英國在野工黨更已表明，不會支持約翰遜的脫歐協議，也不會支持他的程序動議。