英國貨櫃車藏39屍　司機涉謀殺被捕

英國東南部埃塞克斯郡（Essex）一輛貨車的貨櫃，10月23日被發現藏有39具屍體，包括一名年僅十多歲的少年。當局以涉嫌謀殺拘捕貨車司機，並展開調查。

警方23日凌晨時40分接報，在埃塞克斯郡格雷斯市（Grays）沃特萊德工業園（Waterglade Industrial Park）發現一輛貨車停泊在東部大道，貨櫃內載有39具屍體。初步調查顯示，當中38名死者為成人，一名為青年。

警方指出，貨車由保加利亞出發，19日經霍利黑德港（Holyhead）進入英國。當局正確認死者身份，但由於人數眾多，相信需要一段長時間。

警方封鎖該處出入通道，並以涉嫌謀殺罪拘捕一名來自北愛爾蘭的25歲男子，相信是貨車司機。

英國埃塞克斯郡一輛貨車內，被發現藏有39具屍體。（路透社）

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首相約翰遜（Boris Johnson）對此深表震驚，指他的思絮與受害者及他們所愛的人同在；內政大臣彭黛玲（Priti Patel）對此表示震驚和悲傷，形容這是完全悲慘的事件。

2000年多佛爾港58華人亡

事件不禁令人聯想起英國多年來非法移民的多宗悲劇。埃塞克斯港口人員2014年8月在個剛卸下的貨櫃內發現35名人蛇，當中1人已死，其他人身體情况極差，包括多名小童。

2000年6月，英國海關在多佛爾港（Dover）一輛由荷蘭籍貨車司機駕駛的貨車上，發現58具中國偷渡客屍體，僅兩人倖存。司機翌年被判過失殺人罪名成立入獄。