【英國脫歐】約翰遜「快速立法」計劃碰壁　脫歐前路5種可能

英國國會下議院10月22日否決首相約翰遜（Boris Johnson）政府縮短立法程序的動議，意味英國幾乎不能在10月31日前脫歐。下文將為讀者講述未來脫歐的5種可能情境。

（一）技術式短暫延期

約翰遜10月19日不情願地去信歐盟，要求押後脫歐期限。歐盟之前曾指不會再接受延期，但目前態度有所轉變，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）稱，會建議歐洲領袖接受英方延期的請求。

由於國會已否決讓政府決定新的國會立法時間表，這意味英國難以如期在10月31日脫歐，約翰遜需接受短暫的「技術式」延期。另有指歐盟考慮「彈性延期」方案，若英國能在1月底前完成通過脫歐協議程序，便可以隨時脫歐。

英國脫歐：英國下議院否決約翰遜快速立法的動議，意味英國幾乎沒有可能在10月31日前脫歐。（Reuters）

（二）長時間延期

約翰遜在信中要求押後脫歐3個月，但如果歐盟決定給予英國更多時間解決分歧，歐盟提出的時間或會長達半年至一年。不過由於歐盟將要在2021年擬定新的長期財政預算，因此脫歐限期極其量可能只會押後至2020年中旬。

另一邊廂英國國會解決爭議的立法程序一般花費數月時間，而且議員可能在法案加入多項修正案，令審議時間更長。

英國脫歐：有支持留歐的示威者在國會外抗議，舉起標語形容脫歐是「該死的爛攤子」。（Reuters）

（三）無協議脫歐

脫歐爭議纏繞約3年半，歐盟已兩次將限期押後，多個成員國已經感到不耐煩，加上再度延期也需要獲得歐盟27個成員國同意，故不能排除歐盟國家否決押後的可能性，讓英國無協議脫歐。

不過對於歐盟成員國而言，「硬脫歐」帶來的衝擊和經濟損失，大大降低拒絕延期的意欲。他們或會要求英國符合某些條件，才批准押後脫歐。

英國脫歐：歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）抱怨脫歐問題纏繞甚久，形容是「浪費時間精力」。（Reuters）

（四）提前大選

約翰遜表示若歐盟同意延期脫歐，將考慮動議提早大選。但困難是他需要先取得在野工黨支持，才能舉行提早大選，惟工黨表示，需要確保不會出現「硬脫歐」的情況下，才會支持提前大選。

（五）二次公投

工黨提出任何新協議都需要經過公投，又指若工黨勝出大選，將會再次發起脫歐公投。然而二次公投需要國會通過，這不但會遭到脫歐派反對，工黨內部對此也意見分歧。再者籌備公投最少22個星期，或令脫歐需要再度延期。