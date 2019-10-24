特朗普指敘利亞將永久停火　宣布撤銷對土耳其制裁

美國總統特朗普10月23日就敘利亞局勢發表講話，指土耳其已經通知美國，將會於敘利亞永久停火。特朗普宣布，撤銷對土耳其的制裁。

美國總統特朗普宣布撤銷對土耳其的制裁。（美聯社）

特朗普形容是美國製造的結果，拯救很多庫爾德人的性命。他指，幾乎所有美軍將會撤出敘利亞，部份會留守保護敘利亞的油田。特朗普也表示，如果土耳其違反停火協議，將會再次實施制裁。

特朗普再次為撤走美軍的決定辯解，認為美國不應該擔當世界警察，強調其他國家必須挺身而出負上責任。特朗普表示，歡迎其他國家協助處理土敘衝突。

特朗普亦與庫爾德領導的敘利亞民主軍（Syrian Democratic Forces）指揮官對話，對方指恐怖組織ISIS戰士仍被關柙，部份人逃脫，但大部份已經再次被捕。

敘利亞民主軍指揮官科巴尼（Mazloum Kobani）表示，特朗普承諾維持對敘利亞民主軍的長期支持，並指對方會在多方面擴大支持。

美國財政部隨後宣布，撤銷對土耳其國防部長、能源部長和內政部長等的制裁。

特朗普曾指會將美軍從敘利亞帶回家，但政府透露計劃將逾700美軍改為部署於伊拉克。不過美國未獲批准長期部署於伊拉克，伊拉克國防部長指，美軍會於四周內離開。200至300美軍會留在敘利亞南部坦夫（Al-Tanf）。