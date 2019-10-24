英國貨櫃車藏屍案　車上39人懷疑藏身凍櫃低溫致死

英國東部埃塞克斯郡（Essex）10月23日發生貨櫃車藏屍事件，導致39人死亡。當局正調查死者的身分和死因，當地傳媒指，由於涉事貨櫃車設有冷凍設備，因此不排除他們匿藏時被活生生凍死。

英國埃塞克斯郡10月23日在一輛貨櫃車內發現39具屍體，當局將涉事貨櫃車駛離現場，準備進一步調查。（路透社）

這宗英國近20年來最嚴重的屍體發現案，警方初步判斷認為39名死者中，其中一人是年輕人，其餘38人則為成年人。至於他們的國籍，當局指或需要一段長時間確認，而警方較早前曾表示涉事貨櫃車或來自保加利亞，其後修訂說法為由比利時入境。保加利亞外交部稱，死者很大機會並非保加利亞公民。

涉事貨櫃車在警方的護送下駛至其他地方，以便當局進行鑑證工作。英國公路運輸協會（Road Haulage Association）行政總裁伯尼特（Richard Burnett）向英國廣播公司（BBC）表示，該貨櫃應該有冷凍設備，其最低溫度可達攝氏零下25度，所以認為他們可能長期處於低溫地方而喪命。

英國埃塞克斯郡貨櫃車發現屍體案，有民眾到現場獻花悼念。（路透社）

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英國ITV電視台取得發現屍體前，貨櫃車駛到現場附近的片段，警方的聲明指，貨櫃在當地時間23日凌晨由比利時澤布呂赫（Zeebrugge）運到英國埃塞克斯郡的珀弗利特（Purfleet），再於短時間內由來自北愛爾蘭的拖頭運走。

比利時檢察部門已經就該貨櫃車是否駛經當地境內展開調查，而愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）表示，如果貨櫃車曾經過愛爾蘭，都柏林政府亦會展開調查。

目前警方以涉嫌謀殺罪拘捕來自北愛爾蘭的25歲貨櫃車司機魯賓遜（Mo Robinson），同時調查事件是否涉及偷運人口的犯罪集團。