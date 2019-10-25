美國將國際影響力拱手相讓　聯合國多個機構由中國人掌舵

美國《外交政策》（Foreign Policy）10月24日報道，現時聯合國轄下機構有4個機構均由中國人掌舵，隨中國陸續佔據主要國際機構的領導人職位，正在擴大在國際社會的影響力。

在第41屆聯合國糧食及農業組織大會上，中國提名的候選人屈冬玉（左）當選為第九任總幹事。這是中國人首次擔任該組織總幹事一職。（視覺中國）

在15個聯合國轄下機構中，聯合國糧食及農業組織（FAO）、國際民用航空組織（ICAO）、國際電信聯盟（ITU）和聯合國工業發展組織（UNIDO）均由中國人掌舵，而由美國人擔任領導人的機構僅有世界銀行（World Bank）。

6月聯合國糧食及農業組織總幹事選舉，中國農業農村部副部長屈冬玉在194個成員國中獲得108票，遠遠超過只得到12票的格魯吉亞前農業部長基爾瓦利澤（Davit Kirbalidze）。

《外交政策》報道，中國人當選聯合國糧食及農業組織總幹事被指是和中國的「威脅」有關。中國要求非洲國家不要推選本國候選人，換取免除數百萬美元的貸款。若不遵守，中國會施加經濟報復，因此得到選票。

《東亞日報》指出，美國影響力下降是由美國總統特朗普（Donald Trump）造成的。特朗普高喊「美國優先主義」，忽視多邊外交，令中國藉機不斷擴大國際影響力。

特朗普從2016年當選美國總統時便批評稱，「聯合國是一群喜歡吵鬧着度日的人聚集的地方」。美國退出聯合國教育科學文化組織（UNESCO）、聯合國人權理事會（UNHRC）等聯合國轄下機構，還大幅減少聯合國機構的分攤額，將國際影響力拱手讓給中國。

美國國務院國際組織事務局助理國務卿莫利（Kevin Moley）指，今後美國對外政策的核心將是遏制中國。