俄羅斯媒體總裁指普京正物色接班人

俄羅斯總統普京2024年任期將滿，「今日俄羅斯」國際新聞通訊社總裁基謝廖夫日前透露，普京正在物色接班人。

《俄羅斯商業諮詢》（RBC）10月23日報道，基謝廖夫（Dmitry Kiselyov）是在給莫斯科大學新聞系一年級學生上課時透露普京（Vladimir Putin）正在物色接班人的事情。

基謝廖夫表示：「普京本人說，他從早到晚都在考慮這件事。對他來說，離開是不負責任的，他砰地一聲關上了門，卻沒有留下接班人。我認為，任何負責任的政治家都必須確保權力的連續性。」

🔻普京被指正在物色接班人🔻

普京任期將在2024年結束

基謝廖夫還說，這種做法是「全球的傳統」，美國和法國一貫遵循這種做法，「正如奧朗德支持馬克龍，奧巴馬支持希拉里」。

「負責任的政治家為自己物色接班人，這是正常的。當然，是否舉行直接選舉由人民來決定。正如葉利欽離任時留下了繼任者普京，但普京通過了直接選舉。」基謝廖夫解釋說。

普京的總統任期將在2024年結束。根據俄羅斯憲法，普京將無法參加下屆總統選舉。

普京掌權20年

普京從1999年末出任俄羅斯代總統以來，居俄羅斯權力中心已經有20年的時間。20年的時間，普京完成3個總統任期、1個總理任期，現在處在第4個總統任期上，出色的政績，已經讓普京成為俄羅斯國家和民族的象徵。在完成本個任期之後，普京接班人的問題，一直備受輿論關注。

普京接班人的話題一直被輿論關注，普京本人也曾多次談及這個問題。

俄著名政治評論家、全俄輿情研究中心主任費多羅夫曾在接受《俄羅斯報》採訪時，用寥寥數語勾勒出普京接班人的大致形象：年齡在40至50歲之間，具備現代思想和強烈責任心，性格強硬，有治國經驗，而且是純粹的愛國主義者。

費多羅夫指出，按照俄聯邦現行憲法，普京的第四個總統任期將於2024年結束，雖然「憲法並非聖像，可以加以修改」，但普京已經多次重申，自己無意當終身總統，不會通過修憲的方式延長自己的任期。所以，普京現在已經開始在物色自己的接班人選。

在費多羅夫看來，未來接替普京掌舵俄羅斯的人，必須是愛國者，永遠不會為了迎合外國主子，犧牲俄羅斯的獨立、主權和偉大的強國地位。

防長紹伊古被指與普京作風相似

有分析認為，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu），政治作風和普京非常相似，所以備受普京青睞，與此同時，他還被俄羅斯百姓認為是普京最合適的接班人，尤其對美國的態度非常的強硬，美國鷹派大佬呼籲白宮阻止此人上位，一旦紹伊古就任俄羅斯下一屆總統的話，對於白宮來說無疑又迎來一位「最強勁敵」，至少是又一個普京的誕生。