巴西總統訪華　即將會晤習近平

美國媒體報道，訪華的巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro），即將會晤中國國家主席習近平。博爾索納羅上台前持反華態度，如今有意親近第一大貿易伙伴國中國，但又不想冷落美國，媒體形容他是想取得平衡。

美國彭博社10月25日報道，博爾索納羅此行將會晤習近平。路透社指，博爾索納羅10月25日已先同中國副總理胡春華一道在北京出席巴中經貿論壇。

彭博消息還稱，博爾索納羅10月23日在日本，記者提問道，中國電訊巨頭華為是否能夠參與巴西第五代移動網絡（5G），博爾索納羅答道「此事尚未在自己的關注範圍內。」

博爾索納羅此次帶農業部長克里斯蒂娜（Tereza Cristina）隨行，而經貿團隊的訪華日程將晚於博爾索納羅。克里斯蒂娜10月24日在Twitter上發佈影片講話稱，中國9月增發25家巴西牛、豬及家禽養殖場許可證，允許對華輸出相關農產品，目前總數已達89家。巴西是中國第八大貿易伙伴國，2018年兩國間貿易額已升至1,130億美元。

美國哈佛大學政治學家卡勞特（Hussein Kalout）對彭博說：「首席經濟智囊團缺席元首訪華日程，預示博爾索納羅此行將公布的聲明裏，將不會包含重要的商品貿易增長細節。」

但同中國的經貿合作對巴西很重要，巴西出口貿易40%目的地是中國，中國是巴西第一大經貿合作伙伴國。

美國是巴西第二大經貿合作伙伴國，而且考慮到身處拉丁美洲、美國「後院」的位置，是否讓華為參與5G建設，對巴西而言，仍是懸而未決的棘手問題。

博爾索納羅5月特意派副總統莫朗（Hamilton Mourão）訪華示好，期間更是會晤了華為創始人任正非。莫朗指出：「巴西無意對華為頒禁。華為已在巴西經營20年。」莫羅6月再次表示：「巴西沒人給華為投否決票。」

博爾索納羅2018年10月28日勝選時，國民惡搞，諷刺博爾索納羅較為民粹主義的政見與特朗普如出一轍。（VCG）

值得一提的是，對美國總統特朗普（Donald Trump）較為欣賞、素有「巴西特朗普」之稱的博爾索納羅，曾對中國態度反轉。早在3月19日，與特朗普會面後，博爾索納羅在華盛頓宣布，將於2019年下半年訪問中國。博爾索納羅2018年競選宣傳階段，曾以候選人身份訪問中國台灣，且屢次發表「反華」言論，稱北京是巴西經濟關鍵領域的掠食者，還曾說道，中國人「到巴西來買東西可以，但不許買下巴西。」

習近平亦將借11月中旬赴拉丁美洲、出席智利舉辦的亞太經合組織（APEC）峰會的時機，回訪巴西。