歐盟周五即將決定是否押後英國脫歐限期

英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，如果國會議員同意12月12日舉行大選，他承諾會給予國會更多時間辯論及審議脫歐協議。另一邊廂，歐盟將會在當地時間10月25日討論是否批准英國押後脫歐。

英國脫歐：一旦歐盟同意押後脫歐期限，首相約翰遜將會動議提前在12月12日舉行大選（Reuters）

英媒：大部分歐盟成員傾向支持押後3個月

歐盟領袖將在比利時布魯塞爾舉行閉門會議，討論是否批准押後脫歐，以及延長多久。英國廣播公司（BBC）報道，大部分歐盟成員國偏向支持押後3個月，但也可能會有彈性安排，即如果英國國會早於新限期通過協議，可以選擇提前脫歐。惟報道也指出，法國主張更短的延期。

約翰遜：傾向押後至11月15日或30日

約翰遜24日接受BBC訪問時重申，他不希望押後脫歐，但估計歐盟將會批准延期。他去信工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）稱，傾向將脫歐押後至11月15日或30日，期間會致力令國會通過脫歐協議，並假設會得到工黨支持。

英國政府計劃在歐盟批准押後脫歐後，於10月28日在國會動議提前大選。動議需要下議院三分之二議員支持，才能通過。惟郝爾彬多次表明，除非政府排除無協議脫歐，否則不會支持提前大選。