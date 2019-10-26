【中美貿易戰】萊特希澤劉鶴通電話　特朗普稱很多好事正在發生

中美即將簽署第一階段的貿易協議，為貿易戰降温。中美官員10月25日再次通話，美國總統特朗普也積極表態。

10月25日，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）同中國國務院副總理劉鶴通了電話。美國貿易代表處（Office of the United States Trade Representative，USTR）就他們的討論狀況發出聲明。

聲明指出說：「他們在具體問題上取得了進展，雙方接近確定協議的某些部分。」文中指出：「討論會在副部長的級別繼續進行，幾位首長將會在不久將來再次通話。」

與此同時，美國總統特朗普（Donald Trump）25日回答記者問及中國的問題時也表示：「我們做得很好。我們進展順利。我們正在與他們打交道，而很多好事正在發生。他們（指中國）非常想達成協議。」

中美貿易戰已經持續1年多，在貿易戰持續之際，中美代表10月10日至11日在華盛頓舉行了第13輪貿易談判，中國國務院副總理劉鶴率領的中國團隊，與美國貿易代表萊特希澤和財長姆努欽率領的美國團隊舉行磋商。這次談判取得了突破，美國總統特朗普11日在白宮會晤中美談判隊伍，宣布兩國達成第一階段協議，並很快簽署協議。

特朗普說，貿易協議的第一部分將在未來幾周完成。他11月將在APEC峰會期間與中國國家主席習近平簽署第一部分的協議。「我們基本上已經達成了協議，但還要以書面形式完成，這可能需要三周、四周或五周的時間。」

特朗普說，華盛頓將暫停執行原定在10月15日開始對2,500億美元的中國商品加徵關税的計劃。作為交換，中國同意購買500億美元的美國農產品。新協定的具體內容尚未公布。

但是白宮內部有人反對同中國達成第一階段協議。美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站10月25日報道稱，消息人士透露，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在幕後抵制第一階段協議，但是並沒有成功。

三名消息人士說，納瓦羅對部分協議中擱置知識產權和技術保護問題特別不滿。

與此同時，中國方面在簽署第一階段協議之前也被揭有新的要求。彭博社此前報道稱，中國希望美國取消12月份的對華關税計劃。美國12月15日對中國另外1,600億美元的商品徵税15%的關税。