英媒：中國將要求美國取消加徵關税　換取購買更多農產品

美國與中國在朝着同意中美第一階段貿易協議文件的方向前進，然而此時傳出中國要求美國取消部分對中國出口商品徵收的關稅。這是英國媒體25日引述曾聽過有關簡報的消息人士報道。中國要求美國同意這麼做，換取中方增加購入美國商品如大豆。

美國總統特朗普（Donald Trump）10月25日回答記者問及中國的問題時也表示：「我們做得很好。我們進展順利。我們正在與他們打交道，而很多好事正在發生。他們（指中國）非常想達成協議。」

美國12月15日開始對另外將近1,600億美元的中國商品徵收15%的關税。迄今特朗普僅同意取消在10月15日就2500億美元中國出口商品徵稅。

10月25日，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）同中國國務院副總理劉鶴通了電話。美國貿易代表處（Office of the United States Trade Representative，USTR）就他們的討論狀況發出聲明。

聲明指出說：「他們在具體問題上取得了進展，雙方接近確定協議的某些部分。」文中指出：「討論會在副部長的級別繼續進行，幾位首長將會在不久將來再次通話。」

英國路透社10月25日道，雙方若要達成協議，北京預計將要求華盛頓放棄12月15日對1,560億美元中國產品加徵關税，包括手機、筆記本電腦、玩具等。

一名消息人士說，北京還可能尋求讓美國取消9月1日對大約1,250億美元中國產品加徵的15%的關税。該消息人士說，「中國希望回到僅對最初2,500億美元產品加徵的關税。」

姆努欽上星期說，尚未對12月15日的關税議題做出任何決定，但是他說，將在雙方未來的對話中繼續討論。

中國的消息人士對路透社說，如果能就協議文件美國總統特朗普（Donald Trump）25日回答記者問及中國的問題時也表示：「我們做得很好。我們進展順利。我們正在與他們打交道，而很多好事正在發生。他們（指中國）非常想達成協議。」

達成共識，北京將免除一些美國農產品的關税，包括大豆、小麥和玉米。

兩名消息人士還說，姆努欽和萊特希澤將在11月3日的那個星期前往北京，與劉鶴最後敲定第一階段協議的文件。