玻利維亞大選現任總統宣布勝出　國內多處爆發示威

玻利維亞10月20日舉行總統大選，最高選舉法院24日宣布在所有經點算的選票中，現任總統莫拉萊斯得票47.08%，反對派參選人梅薩36.51%。不過當局沒有宣布誰是勝利者。然而即使如此，選舉結果導致該國10月25日發生更多示威。

莫拉萊斯將第四度出任玻利維亞總統，任期直至2025年。（AP）

10月20日選舉結束後數小時，快速點票結果顯示莫拉萊斯（Evo Morales）領先，但由於他得票未過半，得票率亦未有達到比梅薩（Carlos Mesa）多10個百分點，這顯示兩人有可能需進入第二輪投票。10個百分點的差距是領先者取勝的門檻。

選舉當局其後突然停止點票，並在24小時後發布更新的結果，稱在95%已點算的選票中，莫拉萊斯距離「10個百分點差距」的要求只差0.7個百分點。

最高選舉法院24日宣布在所有已點算的選票中，莫拉萊斯得票47.08%，比得票36.51%的梅薩多出10.56個百分點。

莫拉萊斯已宣布獲勝，進一步激怒已質疑選舉有詐的反對派人士，自選舉結束後每晚都有的示威持續至25日。警方發射催淚彈驅散示威者。莫拉雷斯否認操縱點票，他亦指控梅薩利用有外國支持的政變來推翻他。

倘若莫拉萊斯的當選資格獲得確認，他將第四度出任玻利維亞總統，任期直至2025年。

哥倫比亞、美國、巴西及阿根廷以及哥倫比亞都呼籲玻利維亞就兩名候選人舉行決選。由哥倫比亞發表的聯合公布指出，該等國家「只會承認反映玻利維亞人民意願的投票結果」。聯合國亦支持就投票進行審計。

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