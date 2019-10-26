歐盟官員憂慮英國硬脫歐風險甚高　法國：延期不是理所當然

英國10月31日的脫歐期限進入倒數第五日，首相約翰遜揚言國家可以如期離開歐盟。即使歐盟內部就延長英國留歐時間有基本共識，有歐盟官員憂慮，英國仍有硬脫歐的嚴重風險。

英國首相約翰遜強調國家可以在10月31日如期離開歐盟，但是否延長期限則由布魯塞爾方面決定。（Reuters）

約翰遜（Boris Johnson）10月25日表示，現時只是交由歐盟決定是否延長脫歐期限，以現時情況而言，英國可以和應該在10月31日離開歐盟。他又指，如果在野工黨不支持12月12日舉行大選，政府就不會在國會再參與沒意義的「脫歐學」。

路透社同日引述一名歐盟官員消息，稱各成員國認同容許英國延長脫歐期限，不過天空新聞（Sky News）指，某個成員國的外交官表示，該國政府認為英國很大機會在10月31日以沒協議方式下與歐盟分手。

現時未知歐盟批出的延長期限，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的消息人士向路透社表示，巴黎方面希望延長的期限合理和符合比例，但至今還沒達到。他認為，大家須要向英國證明，只有對方才可解釋情況，指延期並非理所當然。

有歐盟外交官稱法國傾向延長脫歐期限至11月15或30日，不過馬克龍的消息人士拒絕透露馬克龍的立場，只表示有必要繼續向英國國會施壓，確保當地無論是否舉行大選，國會都要為脫歐協議通過立法。