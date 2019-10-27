智利百萬人上街　由戒嚴到總統到認錯　兼有獨立調查

智利地鐵加價引發的示威持續，首都聖地亞哥10月26日逾120萬民眾湧上街頭，抗議政府無法解決經濟及政治不公等問題。總統皮涅拉（Sebastian Pinera）當日終於「跪低」，為平息民憤宣布改組政府內閣，並撤銷宵禁令。

一切由地鐵加價講起。智利的貧富懸殊等社會及經濟深層次矛盾嚴重，政府10月6日宣布地鐵車費加價，觸發大批學生抗議。示威者最初採用跳閘、遊行、集會等方式表達不滿，及後更破壞地鐵站設施。

智利：智利地鐵加價引發的示威演變成流血衝突。（AP）

政府 VS 示威者

事件在上周演變成流血衝突，皮涅拉19日凌晨宣布進入緊急狀態及實施宵禁。他同日暫緩地鐵票價調整政策，並承諾成立工作小組回應示威者訴求。

街頭騷亂並未因此解決，軍方及警方的暴力更進一步刺激民怨，示威者繼續上街。皮涅拉21日發表電視講話，形容國家處於戰爭，並形容與強大敵人開戰。

智利：政府宣布宵禁後，士兵進駐城市，在市內巡邏。（Reuters）

總統道歉又成立獨立調查

流血示威到第五日，政府的態度終有轉變，皮涅拉23日立場軟化，不但承認錯誤公開向民眾致歉，承認自己缺乏遠見，更公布一系列社會措施補救。

他同時回應示威者訴求，邀請聯合國人權委員會，參與針對軍警鎮壓過激的獨立調查。聯合國人權事務高級委員會已派遣一個小組前往當地，調查針對示威者的侵犯人權行為指控。

暴力事件中至少有18人死亡。智利人權委員會（INDH）稱，當局已在全國逮捕​​2410人，其中200人並未成年人士，有535人受傷。

智利：皮涅拉10月26日宣布改組政府內閣。（AP）

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總統再讓步平息民憤

示威者並無因皮涅拉道歉而止息，首都聖地亞哥25日有約100萬人走上街頭；26日更有逾120萬民眾湧上街頭，以和平示威要求經濟改革和總統下台。

皮涅拉再度退讓，為平息民憤，同日宣布改組政府內閣，要求所有閣員辭職，並宣布撤銷宵禁令。他強調，若情況許可，便會解除緊急狀態令。

目前未知示威者會否「收貨」，消停持續逾一周的示威。不過富豪出身的皮涅拉作為領導人，至少肯走出象牙塔，面對民眾就自己不足道歉，並讓步回應訴求，就鎮壓展開獨立調查。