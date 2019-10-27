德國外長會見黃之鋒　北京將柏林打入「外交雪櫃」

中國外長王毅剛剛結束歐洲之行，德國媒體10月27日稱，王毅訪問繞行柏林，取消與德國外長馬斯早餐安排。中國已將德國置入「外交雪櫃」。

據德國之聲10月27日報道，先是兩人原定9月在紐約進行的早餐會取消；然後，王毅對柏林的訪問告吹。在10月24日的歐洲之行中，王毅本應到訪德國首都，與馬斯（Heiko Maas）舉行定期「戰略與安全政策對話」。然而，這位中國外長只在德國的兩個鄰國逗留：先是法國，然後是瑞士。

9月24日聯合國大會期間，王毅臨時取消原定在紐約聯合國全體會議期間的一次共進早餐安排。

與此同時，原計劃在10月舉行的德中人權對話，也被北京方面因「日期安排不過來了」取消。

其原因顯然是，馬斯9月9日在柏林的一次活動中與「香港眾志」秘書長黃之鋒會面。中國稱這是對「內部事務的嚴重干涉」，德國駐華大使9月11日還多年來首次被中國外交部召見，中方警告將有「嚴重後果」。

10月10日，德國外交部駁斥中方的批評，強調外長與各國公民社會的代表會晤是正常行為。馬斯（右）也強調，德國政府始終支持言論自由。（Reuters）

德國之聲指出，中方讓德方感受到了這一點，這是北京力圖遏制全球範圍對香港民主人士表達同情而全面出擊的一部分。現在，輪到德國經濟感受北京的憤怒了？

有德國學者認為，「的確，我們現在暫時被放進了外交急凍櫃」。非常可能，德國企業也會品嚐到中國對聯邦政府在香港問題上言行的憤怒。通過經濟手段施壓達到目的，這符合中國外交政策的邏輯，「德國要是會被網開一面，那便不合常理了」 。

也有學者指出，未看到相關爭議真的損害了德國經濟。恰恰相反，「對方一再向我們強調，中國如何對與德國的經濟合作有興趣。」

按計劃，德國環境部長舒爾策（Svenja Schulze）10月28日將成為自出現外交爭端以來首位訪華的聯邦政府閣員，或將測試出馬斯和黃之鋒的會晤給中德關係帶來的影響到底有多大。