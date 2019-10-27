美德州農工大學派對槍擊案3死20多人傷　網傳影片屍體倒卧血泊

美國德州農工大學康維斯分校（Texas A&M Commerce）10月26日深夜發生槍擊案。槍手在一個校外舉行的派對開槍，造成3人死亡、20多人受傷。

大學發言人邁克爾・約翰遜（Michael Johnson）確認該校一個校外舉行的「返校」派對出事。當地電視台及記者引述地方官員消息報道，案發地點在格林維爾市（Greenville），距離大學校園約24公里。當時有數以百計學生在慶祝新一個學期開始。有報道指場內有750人，當中有人帶了步槍入場。

「返校」（homecoming）意指美國高中、大學以及其他高等院校的畢業生返回母校的活動。

邁克爾・約翰遜美國廣播公司位於達拉斯的WFAA-TV電視台確認事件。大學發聲明說：「我們都心和禱告都與受害者、他們的家人和朋友同在。」



格林維爾市所在的亨特縣（Hunt County）的治安官辦公室的第二副警長奧克斯福德（Buddy Oxford）表示，案發時剛巧有警員在派對會場外處理一宗泊車糾紛，卻突然聽到場內傳出槍聲。

網上流傳至少兩個影片，片中可見有人已躺在地上一動不動，並錄得有人尖叫的聲音。另有一些人在照料已倒地或受傷流血的人。

Developing: Mass Shooting at Texas A&M Commerce College Homecoming. Scene is secure but murder is still at large as of 1:28am. At least 3 killed 20+ injured. Will Update when we can.



What a nightmare, when will it be enough... pic.twitter.com/2QHcx5rBTX — Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) October 27, 2019

↓↓↓以下兩影片內容或會令人不安，請讀者斟酌觀看：

↓↓↓傳聞案發後流傳到網上的影片，可見有人一動不動倒卧地上，附近疑似有血跡。

↓↓↓另一則疑似是槍擊案發生後的現場影片，可見疑似染血的衣物置於地上：