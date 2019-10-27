英國會明表決提早大選獲兩小黨支持　約翰遜不夠票加緊施壓議員

英國國會10月28日將投票決定是否提前大選，首相約翰遜希望趁所屬保守黨支持度領先之際舉行大選，以獲得更大授權去推動脫歐。在他掙扎於票數不足、並在26日出言向國會施壓之際，兩個留歐派小政黨27日表態支持提前大選。與此同時，政府已在就提案一旦無法通過做準備。

英國首相約翰遜希望獲得國會支持提前大選，以便獲得足夠授權讓英國卸下歐盟成員國的身份。（AP）

約翰遜（Brois Johnson）與歐盟達成的脫歐案未能獲國會下議院通過，為突破脫歐僵局，他在兩度提議提前大選未成後，於24日第三度就此提案。這是首相首次承認，英國將無法在10月31日的死線脫歐。

贊成英國留歐的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party, SNP）與自由民主黨（Liberal Democrats），也已加入支持提前選舉，26日致函歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），要求歐盟同意延後英國脫歐期限延至2020年1月31日，以便英國提前舉行大選。

約翰遜的提議是，若國會同意提前於12月12日大選，議員們在11月6日前有充裕時間辯論及通過他的脫歐協議。不過蘇格蘭民族黨及自由民主黨希望在12月9日進行大選。

這位首相在10月26日發表對國會施壓的言論，指國會不能再將國家挾持為人質，數以百萬計的公司及民眾因為脫歐拖沓而無法為未來進行計劃，這種癱瘓造成真實的傷害，國家一定要邁步向前。

以郝爾賓（中）為首的工黨說，除非政府將「無協議脫歐」的選項排除，否則不會支持提早大選。（AP）

工黨堅持先排除硬脫歐

自由民主黨與蘇格蘭民族黨雖然在提早大選一事上暫時與約翰遜站上同一陣線，然而票數並不足夠。英國下議院650席中，保守黨佔288席，自由民主黨與蘇格蘭民族黨共有54席。包括工黨在內多數反對黨已表明他們若不是將棄權、就是會投反對票，意味約翰遜不太可能贏得他所需的三分之二國會議員的支持。

理論上能為政府帶來最大支持的、該國最大反對黨工黨表示除非政府保證不會「硬脫歐」，否則不會支持提早大選。工黨影子衛生大臣阿什沃思（Jon Ashworth）說，會等歐盟決定延遲脫歐的期限，該黨才會做出決定。

不止工黨不賣帳，因在9月初有份支持「防硬脫歐法案」而被逐出保守黨的前財相夏文達（Philip Hammond）也說，會在明日投票反對提早大選的議案。他在英國天空電視台播出的訪問中說，現在不是進行大選的時候，國家需要的是一個冷靜及成熟的政府。

法國在英國延期脫歐一事相立場相對強硬。法國歐洲事務部長德蒙查蘭（右）提出，英國在脫歐協議、提早大選二度公投都須獲得國會確定的批准。（AP）

首相府消息人士稱或需另想辦法

約翰遜第三度提議提早大選，有可能被國會議員否決，政府需要思考下一步棋。路透社27日引述首相府消息報道，如工黨反對提早大選的提案，政府會檢視所有選項以期讓脫歐實現，包括那些由其他政黨提出的建議。

唐寧街首相府的消息人士說，「政府不能像浪費2019年般將2020年浪費掉——國家想完成脫歐，然後我們可以向前邁步，以及集中處理公共事務的優先事項。」

約翰遜除了面對來自國會以及保守黨內部的壓力，還有來自歐盟的不確定因素。歐盟各國原則上同意英國押後脫歐限期，但對新的限期未有共識。法國歐洲事務部長德蒙查蘭（Amelie de Montchalin）說，該國需要有脫歐的「死線」，因為單憑時間不能解決一些問題。她說歐盟得到英國國會就脫歐協議、新的大選或是二度公投的確定的批准，才能考慮讓英國延期脫歐。